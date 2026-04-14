Туран может помочь звезде Шахтера перейти в прославленный клуб
«Галатасарай» нацелился на Алиссона
Турецкий «Галатасарай» рассматривает возможность подписания бразильского вингера «Шахтера» Алиссона Сантаны.
20-летний футболист попал в шорт-лист стамбульского клуба на летнее трансферное окно. Интерес связан с возможной перестройкой флангов атаки, ведь часть нынешних игроков может покинуть команду.
«Шахтер» недавно заплатил за Сантану около 14 млн евро, а его контракт действует до конца 2029 года. Игрок способен действовать не только на правом фланге, но и слева или под нападающим.
Ключевую роль в возможном трансфере может сыграть главный тренер «горняков» Арда Туран, который является легендой «Галатасарая».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
