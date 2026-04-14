  4. Туран может помочь звезде Шахтера перейти в прославленный клуб
14 апреля 2026, 06:50
Туран может помочь звезде Шахтера перейти в прославленный клуб

«Галатасарай» нацелился на Алиссона

Getty Images/Global Images Ukraine. Алиссон Сантана

Турецкий «Галатасарай» рассматривает возможность подписания бразильского вингера «Шахтера» Алиссона Сантаны.

20-летний футболист попал в шорт-лист стамбульского клуба на летнее трансферное окно. Интерес связан с возможной перестройкой флангов атаки, ведь часть нынешних игроков может покинуть команду.

«Шахтер» недавно заплатил за Сантану около 14 млн евро, а его контракт действует до конца 2029 года. Игрок способен действовать не только на правом фланге, но и слева или под нападающим.

Ключевую роль в возможном трансфере может сыграть главный тренер «горняков» Арда Туран, который является легендой «Галатасарая».

По теме:
Арда ТУРАН – о ничьей с ЛНЗ, критике УАФ и решении Ахметова
МАРКЕВИЧ: «Ничья – хороший результат для ЛНЗ, а Шахтер хотел большего»
Ефим КОНОПЛЯ: «Не тот результат, которого мы заслуживаем»
Алиссон Сантана трансферы УПЛ трансферы Арда Туран Галатасарай Шахтер Донецк
Дмитрий Олийченко Источник: Fotospor
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Как выглядит турнирная таблица УПЛ перед матчем за лидерство ЛНЗ – Шахтер
Футбол | 13 апреля 2026, 06:23 0
Как выглядит турнирная таблица УПЛ перед матчем за лидерство ЛНЗ – Шахтер
Как выглядит турнирная таблица УПЛ перед матчем за лидерство ЛНЗ – Шахтер

Полесье взяло три очка, а Динамо потерпело второе поражение подряд

Олег ИСЛАМОВ: «Было тяжело до того, что приходилось мочиться кровью»
Хоккей | 13 апреля 2026, 21:35 7
Олег ИСЛАМОВ: «Было тяжело до того, что приходилось мочиться кровью»
Олег ИСЛАМОВ: «Было тяжело до того, что приходилось мочиться кровью»

Легендарный капитан «Сокола» дал откровенное интервью Sport.ua

ФОТО. Футболист сделал беременной дочь главного тренера своей команды
Футбол | 14.04.2026, 00:56
ФОТО. Футболист сделал беременной дочь главного тренера своей команды
ФОТО. Футболист сделал беременной дочь главного тренера своей команды
Ломаченко не промолчал и выступил с заявлением
Бокс | 13.04.2026, 09:21
Ломаченко не промолчал и выступил с заявлением
Ломаченко не промолчал и выступил с заявлением
Туран после ничьей раскритиковал УАФ и УПЛ: «Я бы хотел пожаловаться»
Футбол | 13.04.2026, 17:59
Туран после ничьей раскритиковал УАФ и УПЛ: «Я бы хотел пожаловаться»
Туран после ничьей раскритиковал УАФ и УПЛ: «Я бы хотел пожаловаться»
Популярные новости
Что творится в матче ЛНЗ и Шахтера? Четыре гола и отложенный второй тайм
Что творится в матче ЛНЗ и Шахтера? Четыре гола и отложенный второй тайм
13.04.2026, 13:59
Футбол
Моуринью решил выгнать из Бенфики украинца
Моуринью решил выгнать из Бенфики украинца
13.04.2026, 09:01 60
Футбол
Итоговые таблицы. Женская сборная Украины вышла на ЧЕ-2026 по гандболу
Итоговые таблицы. Женская сборная Украины вышла на ЧЕ-2026 по гандболу
13.04.2026, 00:43 1
Другие виды
КРАСЮК: «Бой Фьюри – Махмудов? Если откровенно, он получился забавным»
КРАСЮК: «Бой Фьюри – Махмудов? Если откровенно, он получился забавным»
12.04.2026, 11:11 1
Бокс
Источник: Шахтер завершил громкий трансфер за большие деньги
Источник: Шахтер завершил громкий трансфер за большие деньги
13.04.2026, 20:23 31
Футбол
Тайсон Фьюри вернулся! Цыганский король победил россиянина Махмудова
Тайсон Фьюри вернулся! Цыганский король победил россиянина Махмудова
12.04.2026, 01:00 44
Бокс
Клуб диктатора впервые в истории потерял очки в чемпионате
Клуб диктатора впервые в истории потерял очки в чемпионате
13.04.2026, 14:23 6
Футбол
Гарантия 95%. Роналдо назвал нового чемпиона мира
Гарантия 95%. Роналдо назвал нового чемпиона мира
12.04.2026, 18:47 10
Футбол
