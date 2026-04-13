Против Динамо Заря сыграет без пятерых футболистов

Как стало известно Sport.ua, 13 апреля футболисты «Зари» начали подготовку к календарному поединку 24 тура с киевским «Динамо», который состоится 17 апреля.

По имеющейся информации, главный тренер Виктор Скрипник не сможет рассчитывать на пятерых исполнителей.

Снова беспокоит приводная мышца универсала Романа Вантуха, вынужденного пропустить предыдущий матч с «Эпицентром». Также в лазарете находится и Роман Саленко. Но поскольку он, как и Навин Малыш и Федор Задорожный, арендованы у «Динамо», то согласно договоренностям между клубами им бы запретили играть с чемпионом.

После двухмесячного перерыва тренировался в общей группе серб Петар Мичин, однако он еще не приобрел подобающих кондиций.

Зато есть и приятная новость. Опытный Игорь Пердута, который из-за повреждения попросил замену в поединке с «Эпицентром», уже восстановился и сможет сыграть с динамовцами.

Сейчас в активе «Зари» 32 очка, и она находится на восьмом месте в чемпионате.