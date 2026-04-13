Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  Против Динамо Заря сыграет без пятерых футболистов
Украина. Премьер лига
13 апреля 2026, 21:41 | Обновлено 13 апреля 2026, 21:43
Против Динамо Заря сыграет без пятерых футболистов

Самая большая потеря – Роман Вантух

ФК Заря. Роман Вантух

Как стало известно Sport.ua, 13 апреля футболисты «Зари» начали подготовку к календарному поединку 24 тура с киевским «Динамо», который состоится 17 апреля.

По имеющейся информации, главный тренер Виктор Скрипник не сможет рассчитывать на пятерых исполнителей.

Снова беспокоит приводная мышца универсала Романа Вантуха, вынужденного пропустить предыдущий матч с «Эпицентром». Также в лазарете находится и Роман Саленко. Но поскольку он, как и Навин Малыш и Федор Задорожный, арендованы у «Динамо», то согласно договоренностям между клубами им бы запретили играть с чемпионом.

После двухмесячного перерыва тренировался в общей группе серб Петар Мичин, однако он еще не приобрел подобающих кондиций.

Зато есть и приятная новость. Опытный Игорь Пердута, который из-за повреждения попросил замену в поединке с «Эпицентром», уже восстановился и сможет сыграть с динамовцами.

Сейчас в активе «Зари» 32 очка, и она находится на восьмом месте в чемпионате.

инсайд чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Заря Луганск Динамо Киев Динамо - Заря Роман Вантух Навин Малыш Роман Саленко Петар Мичин Игорь Пердута
Андрей Писаренко
Оцените материал
(15)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем