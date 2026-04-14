Маркевич выбрал чемпиона УПЛ после безумного матча ЛНЗ – Шахтер

Известный украинский тренер Мирон Маркевич, эксклюзивно для Sport.ua, заявил, что донецкий Шахтер завоюет титул нынешнего сезона Украинской Премьер-лиги.

– Этот результат оставляет шансы подопечным Виталия Пономарева на борьбу за чемпионство? Смогут ли «фиолетовые» сотворить сенсацию, сотворить чудо?

– Честно говоря, думаю, Шахтер своего не отпустит – они станут чемпионами. У «горняков» более высокое качество игры, но в футболе бывает всякое. Думаю, даже если ЛНЗ займет второе место, это – хороший результат для них, – сказал Маркевич.

В 23 туре Украинской Премьер-лиги ЛНЗ и Шахтер расписали результативную ничью (2:2).«Фиолетовые» остались на первой строчке турнирной таблицы УПЛ, имея 51 турнирный балл, но у Шахтера есть игра в запасе (против Зари).