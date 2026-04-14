Украина. Премьер лига
Маркевич выбрал чемпиона УПЛ после безумного матча ЛНЗ – Шахтер

Специалист считает, что «горняки» станут чемпионами УПЛ

Getty Images/Global Images Ukraine. Мирон Маркевич

Известный украинский тренер Мирон Маркевич, эксклюзивно для Sport.ua, заявил, что донецкий Шахтер завоюет титул нынешнего сезона Украинской Премьер-лиги.

– Этот результат оставляет шансы подопечным Виталия Пономарева на борьбу за чемпионство? Смогут ли «фиолетовые» сотворить сенсацию, сотворить чудо?

– Честно говоря, думаю, Шахтер своего не отпустит – они станут чемпионами. У «горняков» более высокое качество игры, но в футболе бывает всякое. Думаю, даже если ЛНЗ займет второе место, это – хороший результат для них, – сказал Маркевич.

В 23 туре Украинской Премьер-лиги ЛНЗ и Шахтер расписали результативную ничью (2:2).«Фиолетовые» остались на первой строчке турнирной таблицы УПЛ, имея 51 турнирный балл, но у Шахтера есть игра в запасе (против Зари).

По теме:
Известно, кто прибыл на встречу с Шевченко. Присутствуют Палкин и Буткевич
В ЛНЗ пояснили, повторят ли судьбу Александрии после яркого сезона УПЛ
Шахтер пропустил первый с 1 декабря 2025 года мяч в УПЛ
Олег Вахоцкий
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Реале определились со стартовым вратарем на матч против Баварии
Футбол | 14 апреля 2026, 08:42 6
В Реале определились со стартовым вратарем на матч против Баварии
В Реале определились со стартовым вратарем на матч против Баварии

Украинский вратарь Андрей Лунин сыграет против мюнхенцев

Во Франции сообщили, сыграет ли Забарный в Лиге чемпионов против Ливерпуля
Футбол | 14 апреля 2026, 09:44 2
Во Франции сообщили, сыграет ли Забарный в Лиге чемпионов против Ливерпуля
Во Франции сообщили, сыграет ли Забарный в Лиге чемпионов против Ливерпуля

Защитник сборной Украины останется на скамейке запасных по решению главного тренера Луиса Энрике

Известна судьба Гармаша, которого забрал ТЦК и СП и призвали в ВСУ
Футбол | 14.04.2026, 06:30
Известна судьба Гармаша, которого забрал ТЦК и СП и призвали в ВСУ
Известна судьба Гармаша, которого забрал ТЦК и СП и призвали в ВСУ
Источник: в УАФ выбрали нового тренера сборной Украины вместо Реброва
Футбол | 14.04.2026, 07:39
Источник: в УАФ выбрали нового тренера сборной Украины вместо Реброва
Источник: в УАФ выбрали нового тренера сборной Украины вместо Реброва
ПСЖ принял решение. Забарный отправится в Англию
Футбол | 14.04.2026, 08:16
ПСЖ принял решение. Забарный отправится в Англию
ПСЖ принял решение. Забарный отправится в Англию
Популярные новости
Ярмоленко получил предложение от известного клуба относительно будущего
Ярмоленко получил предложение от известного клуба относительно будущего
13.04.2026, 09:57 6
Футбол
Махмудов, которого унизил Фьюри, опозорился на весь мир своим поступком
Махмудов, которого унизил Фьюри, опозорился на весь мир своим поступком
13.04.2026, 08:41 7
Бокс
Как выглядит турнирная таблица УПЛ перед матчем за лидерство ЛНЗ – Шахтер
Как выглядит турнирная таблица УПЛ перед матчем за лидерство ЛНЗ – Шахтер
13.04.2026, 06:23
Футбол
В УАФ дали Реброву ответ о его будущем в сборной Украины
В УАФ дали Реброву ответ о его будущем в сборной Украины
13.04.2026, 10:42 18
Футбол
КРАСЮК: «Бой Фьюри – Махмудов? Если откровенно, он получился забавным»
КРАСЮК: «Бой Фьюри – Махмудов? Если откровенно, он получился забавным»
12.04.2026, 11:11 1
Бокс
Энтони Джошуа столкнулся с проблемой во время визита в Украину
Энтони Джошуа столкнулся с проблемой во время визита в Украину
13.04.2026, 03:02
Бокс
МАРКЕВИЧ: «Не удивлюсь, если этому футболисту поставят памятник»
МАРКЕВИЧ: «Не удивлюсь, если этому футболисту поставят памятник»
13.04.2026, 04:02
Футбол
ВИДЕО. Фьюри интересны только два соперника
ВИДЕО. Фьюри интересны только два соперника
12.04.2026, 10:54 3
Бокс
