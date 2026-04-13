МАРКЕВИЧ: «Ничья – хороший результат для ЛНЗ, а Шахтер хотел большего»

Черкасский ЛНЗ сыграл в результативную ничью против донецкого Шахтера (2:2) в матче 23 тура Украинской Премьер-лиги. Этот матч большинство экспертов называли центральным во второй части чемпионата.

Известный украинский тренер Мирон Маркевич, эксклюзивно для Sport.ua, поделился эмоциями от этой игры и отреагировал на претензии Арды Турана к УАФ по поводу сложного графика «горняков».

– Команды провели два разных тайма, но футболисты ЛНЗ сумели дважды забить в ворота Шахтера, который в УПЛ мало пропускает. Ожидали ли вы столь результативной игры от команд в этом матче?

– Учитывая то, что моментов было мало, что у Шахтера, что в ЛНЗ... 2:2 – хороший счет. Два мяча залетели после рикошетов. ЛНЗ забило свои мячи после стандартов, а...

Здесь нужно сказать, что команды демонстрировали два разных стиля игры. Шахтер старался контролировать мяч на чужой половине поля, а футболисты ЛНЗ играли в свою игру – насыщенная оборона и попытки выбежать в быстрые атаки. Не могу сказать, что это была сильнейшая игра от обеих команд. Для ЛНЗ – хороший результат, а Шахтер точно хотел большего. А так... 2:2 – борьба продолжается.

– Этот результат оставляет шансы подопечным Виталия Пономарева на борьбу за чемпионство? Смогут ли «фиолетовые» сотворить сенсацию, сотворить чудо?

– Честно говоря, думаю, Шахтер своего не отпустит – они станут чемпионами. У «горняков» более высокое качество игры, но в футболе бывает всякое. Думаю, даже если ЛНЗ займет второе место, это хороший результат для них.

– Кого могли бы выделить в составе каждой из команд, если говорить о персоналиях?

– В составе Шахтера мне понравился Конопля – провел качественную игру. В составе ЛНЗ выделялся Горин.

– Да-да. Бойцовскими качествам Олега можно только позавидовать. Большую часть матча отыграл с перевязанной головой.

– Олег – пример для других футболистов. Характер очень многое решает в таких матчах.

– На пресс-конференции Арда Туран жаловался на сложный график и даже обратился в УАФ, попросив немного понять команду, которая успешно представляет Украину в еврокубках. Каково ваше мнение по этому поводу?

– А что УАФ еще должна сделать? Я не понимаю. Это судьба всех клубов в Европе, а не только Шахтера – играть два раза в неделю. Здесь ничего не поделаешь. Я думаю, не нужно обращать на это внимание. Это слышат футболисты. Так играют все команды в Европе, и никто никому не идет на встречу. Хотите играть в еврокубках – это ваши проблемы, – сказал Маркевич.