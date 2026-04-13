Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  Смелое заявление от ЛНЗ: «Мы боремся за титул. Не нужно этого бояться»
Украина. Премьер лига
13 апреля 2026, 16:49 | Обновлено 13 апреля 2026, 17:01
7

Смелое заявление от ЛНЗ: «Мы боремся за титул. Не нужно этого бояться»

Каюк доволен ситуацией в чемпионате

7 Comments
Смелое заявление от ЛНЗ: «Мы боремся за титул. Не нужно этого бояться»
ФК ЛНЗ

Генеральный директор ЛНЗ Василий Каюк после ничьей с Шахтером 2:2 подтвердил, что команда будет бороться за чемпионский титул УПЛ.

«Я зашел в раздевалку и поблагодарил игроков. Они делают чудо – команда на этот момент борется за титул УПЛ. Никто этого не ждал. Бояться этого не нужно, мы боремся за титул».

«Хочу поблагодарить тренерский штаб. И мне нравится, что Черкассы все больше любят футбол, ведь раньше такой культуры не было. Наши игроки заслуживают такую поддержку», – сказал Каюк.

В таблице ЛНЗ и Шахтер набрали по 51 очку и идут в топ-2.

По теме:
Двоевластие сохранилась. Турнирная таблица УПЛ после ничьей ЛНЗ и Шахтера
Пономарев оценил ничью с Шахтером и шансы ЛНЗ на титул
«Для ЛНЗ – это наилучший итог». Эксперт – о центральном матче тура
Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига ЛНЗ Черкассы ЛНЗ - Шахтер Василий Каюк
Иван Зинченко Источник: УПЛ-ТВ
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Очередной скандал? Против Мудрика подали неожиданный иск
Что творится в матче ЛНЗ и Шахтера? Четыре гола и отложенный второй тайм
Йожеф САБО: «Это падло. Предал родителей и не может приехать на кладбище»
Моуринью решил выгнать из Бенфики украинца
Усик впервые выступил с заявлением после боя Фьюри – Махмудов
Комментарии 7
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Дуже хочеться, щоб знову у нас з'явилися бодай 2-3 команди, які реально конкуруватимуть з Шахтарем та Динамо (гадаю, все ж цей сезон киян не типовий, хоча по грі яку вони демонструють - абсолютно закономірний) на постійній основі. На фоні невдалого сезону киян та складного сезону для донеччан, ЛНЗ та Полісся наразі виглядають доволі пристойно, одна хочеться подивитися реально чого вони варті не в продажному чемпіонаті УПЛ (де часто долю зустріч вирішують не на полі, а за його межами), а на європейській арені...
Чи не повторить ЛНЗ долі Олександрії?
Ответить
0
Боятись? Після сьогоднішнього матчу? Ти, довбак голландський, знов грибів наївся і виліз зі своїми ракетами?От же ж лошара.Прости Господи.
Ответить
0
Ржавое болото затрясло не на шутку Ну и, как обычно, понеслись эти обычные оскорбления - понятие аргументации для донецких отсутствует напрочь. Плохо в школе учились.
Ответить
-2
А кротам нас треба тепер завжди боятись
Ми і Полісся тепер офіційно господарі підземних
Ответить
-2
Показать Скрыть 1 ответ
В матче кротов с волками буду болеть за последних. Хотя это будет наверное последний шанс Динамо уцепиться за бронзу ( в случае поражения Полесья), но я  буду болеть - КАК И ВСЯ УКРАИНА, кроме сепаров - именно за волков, чтобы мы ОБЩИМИ УСИЛИЯМИ победили это ахметовское зло и привели ЛНЗ к чемпионству. 
Ответить
-5
Показать Скрыть 1 ответ
Популярные новости
Сборная Украины вышла в финальный этап Кубка Билли Джин Кинг 2026!
11.04.2026, 16:30 6
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Александрия выступила с заявлением после матча против Карпат
12.04.2026, 08:23 92
Футбол
Йожеф САБО: «Я с ним поссорился, он выпивал с игроками Динамо»
12.04.2026, 07:52 8
Футбол
В УАФ дали Реброву ответ о его будущем в сборной Украины
13.04.2026, 10:42 13
Футбол
Тайсон Фьюри вернулся! Цыганский король победил россиянина Махмудова
12.04.2026, 01:00 44
Бокс
Как выглядит турнирная таблица УПЛ перед матчем за лидерство ЛНЗ – Шахтер
13.04.2026, 06:23
Футбол
Дисциплина бьет класс. Металлист 1925 обыграл киевское Динамо
11.04.2026, 17:30 439
Футбол
Игорь КОСТЮК – о причинах поражения от Металлиста 1925 и Пономаренко
11.04.2026, 18:47 42
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем