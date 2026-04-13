Смелое заявление от ЛНЗ: «Мы боремся за титул. Не нужно этого бояться»

Генеральный директор ЛНЗ Василий Каюк после ничьей с Шахтером 2:2 подтвердил, что команда будет бороться за чемпионский титул УПЛ.

«Я зашел в раздевалку и поблагодарил игроков. Они делают чудо – команда на этот момент борется за титул УПЛ. Никто этого не ждал. Бояться этого не нужно, мы боремся за титул».

«Хочу поблагодарить тренерский штаб. И мне нравится, что Черкассы все больше любят футбол, ведь раньше такой культуры не было. Наши игроки заслуживают такую поддержку», – сказал Каюк.

В таблице ЛНЗ и Шахтер набрали по 51 очку и идут в топ-2.