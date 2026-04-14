Во Франции сообщили, сыграет ли Забарный в Лиге чемпионов против Ливерпуля

Во вторник, 14 апреля, состоится ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором встретятся английский «Ливерпуль» и французский ПСЖ (0:2 в первой игре).

По информации авторитетного издания Le Parisien, главный тренер парижского клуба Луис Энрике не собирается делать ощутимых изменений в стартовом составе по сравнению с первым поединком.

Ожидается, что с первых минут на поле выйдет та же четверка защитников, которая играла против «мерсисайдцев» в Париже – Ашраф Хакими, Маркиньос, Уильян Пачо и Нуну Мендеш.

Защитник сборной Украины Илья Забарный останется на скамейке запасных – в нынешнем сезоне 23-летний футболист выходит на поле преимущественно в матчах чемпионата Франции.

Победитель противостояния «Ливерпуль» – ПСЖ в полуфинале турнира сыграет либо против мадридского «Реала», либо с немецкой «Баварией».