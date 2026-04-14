Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Во Франции сообщили, сыграет ли Забарный в Лиге чемпионов против Ливерпуля
Лига чемпионов
14 апреля 2026, 09:44 |
Во Франции сообщили, сыграет ли Забарный в Лиге чемпионов против Ливерпуля

Защитник сборной Украины останется на скамейке запасных по решению главного тренера Луиса Энрике

Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Во вторник, 14 апреля, состоится ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором встретятся английский «Ливерпуль» и французский ПСЖ (0:2 в первой игре).

По информации авторитетного издания Le Parisien, главный тренер парижского клуба Луис Энрике не собирается делать ощутимых изменений в стартовом составе по сравнению с первым поединком.

Ожидается, что с первых минут на поле выйдет та же четверка защитников, которая играла против «мерсисайдцев» в Париже – Ашраф Хакими, Маркиньос, Уильян Пачо и Нуну Мендеш.

Защитник сборной Украины Илья Забарный останется на скамейке запасных – в нынешнем сезоне 23-летний футболист выходит на поле преимущественно в матчах чемпионата Франции.

Победитель противостояния «Ливерпуль» – ПСЖ в полуфинале турнира сыграет либо против мадридского «Реала», либо с немецкой «Баварией».

Лига чемпионов Ливерпуль ПСЖ Ливерпуль - ПСЖ Илья Забарный Луис Энрике Вильян Пачо Маркиньос Ашраф Хакими Нуну Мендеш
Николай Тытюк Источник: Le Parisien
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
хаха)) настільки суперовий захисник, шо його саме в найважливіших матчах від гріха подалі держать на лавці )
Ответить
0
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем