Во Франции сообщили, сыграет ли Забарный в Лиге чемпионов против Ливерпуля
Защитник сборной Украины останется на скамейке запасных по решению главного тренера Луиса Энрике
Во вторник, 14 апреля, состоится ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором встретятся английский «Ливерпуль» и французский ПСЖ (0:2 в первой игре).
По информации авторитетного издания Le Parisien, главный тренер парижского клуба Луис Энрике не собирается делать ощутимых изменений в стартовом составе по сравнению с первым поединком.
Ожидается, что с первых минут на поле выйдет та же четверка защитников, которая играла против «мерсисайдцев» в Париже – Ашраф Хакими, Маркиньос, Уильян Пачо и Нуну Мендеш.
Защитник сборной Украины Илья Забарный останется на скамейке запасных – в нынешнем сезоне 23-летний футболист выходит на поле преимущественно в матчах чемпионата Франции.
Победитель противостояния «Ливерпуль» – ПСЖ в полуфинале турнира сыграет либо против мадридского «Реала», либо с немецкой «Баварией».
