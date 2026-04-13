ВИДЕО. Арбитр испанского чемпионата забыл взять на поле карточки

Матч 35-го тура испанской Сегунды «Уэска» – «Депортиво» (1:1) запомнился курьезным событием. В середине первого тайма арбитр собрался наказать игрока хозяев Хави Мьера за срыв атаки соперника, но, похлопав себя по карманам, понял, что не взял на поле карточки.

Рефери тут же рванул к кромке поля, где резервный арбитр вручил ему комплект обязательного атрибута судьи. В дальнейшем игроки получили еще три предупреждения и красную карточку.

Уикенд в Испании проходил в ретро-стиле, поэтому форма рефери не должна удивлять.

Арбитр забыл карточки