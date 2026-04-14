  Арда ТУРАН: «Могу вас заверить, что его покупали не только для этого матча»
14 апреля 2026, 12:12 | Обновлено 14 апреля 2026, 12:41
Арда ТУРАН: «Могу вас заверить, что его покупали не только для этого матча»

Арда рассказал о перспективах Проспера Оба

ФК Шахтер Донецк. Арда Туран

Главный тренер донецкого Шахтера Арда Туран объяснил, почему нигерийский легионер «горняков» Проспер Оба «горняков» почти не появляется на футбольном поле. Специалист поддержал своего футболиста.

– В «Шахтере» находится любимец черкасской публики Проспер Оба, однако он пока редко попадает в основной состав. Как идет его адаптация и насколько довольны им во время тренировочного процесса?

– Могу вас заверить, что его покупали не только с учетом сегодняшнего противостояния. У нас на него очень большие планы на будущее, и мы видим его как системообразующего игрока для «Шахтера» на следующие годы. Очень важно подчеркнуть, что наша система по своей сути достаточно сложна, интеграция в нее требует значительных усилий. Тем более, стоит учитывать, что в текущей части сезона он преимущественно выходил на замены.

Я полностью убежден в его потенциале и не сомневаюсь, что он сможет адаптироваться к нашей игровой модели и требованиям, которые я предъявляю. У нас, как вам известно, много молодых футболистов, поэтому важно интегрировать их в командную игру постепенно и максимально плавно во избежание стрессовых для них ситуаций. Я уверен как в его потенциале, так и в потенциале других молодых исполнителей. Будем работать над тем, чтобы как можно лучше интегрировать его шаг за шагом, – сказал Туран.

Ранее Туран поделился эмоциями после матча донецкого Шахтера против черкасского ЛНЗ (2:2), похвалив своих подопечных после матча в Черкассах.

Купували, щоб послабити конкурента. Шахтар вже не раз так робив.
