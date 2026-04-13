Ламин ЯМАЛЬ: «Ремонтада вполне возможна, поэтому мы здесь»

Во вторник в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Барселона» попытается пройти «Атлетико» после 0:2 на «Камп Ноу».

«Мы должны делать то, что делали весь сезон, бороться за эту эмблему, мы очень хотим попасть в полуфинал, и мы отдадим все силы», – заявил юный полузащитник «Барселоны» Ламин Ямаль. «Ключ к успеху – играть так, как мы умеем, с интенсивностью, не теряя при этом темпа, не думать, что камбэк – это чудо. Мы начнем игру с 0:2, но должны играть так, как умеем.

Мы обещаем, что если нас выбьют из турнира, это произойдет после борьбы до самого конца. Мы не позволим ни одной минуте пройти без прессинга и бега, мы отдадим все силы. Это будет игра на 90 минут или больше, это еще не конец. Ремонтада вполне возможна, и именно поэтому мы здесь».

Испанец также вспомнил ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов в 2017 году, когда после 0:4 от «ПСЖ» каталонцы победили 6:1: «Я много раз видел тот результат 6:1, я смотрел его в прямом эфире. Неймар был огромной частью моего детства, он мой кумир, и я всегда буду благодарен за то, что он дал футболу».

В минувшие выходные 18-летний игрок забил один гол и отдал две результативные передачи в матче против «Эспаньола» (4:1).