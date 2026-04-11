Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуриньо высоко оценил игру молодых футболистов «Барселоны» — Ламина Ямаля и Пау Кубарси.

«Я выиграл много титулов и скажу честно: то, что я вижу в Ламина Ямале, — это ненормально. В 16 лет обычно играют в PlayStation, а он уже играл с нервами защитников. Это очень зрелый футболист.

Удаление Кубарси в матче против «Атлетико»? Люди кричат о красной карточке, но почему? Потому что он молод? Если бы это был 30-летний игрок «Челси» или «Интера», это назвали бы тактической мудростью. Он чувствует опасность, как акула – кровь. Для меня он понял матч лучше всех. Защищаться – это искусство, и он это продемонстрировал», – сказал Моуриньо.