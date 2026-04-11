  4. МОУРИНЬО: «Скажу честно, то, что делает этот игрок – просто ненормально»
11 апреля 2026, 22:49
1087
0

МОУРИНЬО: «Скажу честно, то, что делает этот игрок – просто ненормально»

Тренер – о Ямале

Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуриньо высоко оценил игру молодых футболистов «Барселоны» — Ламина Ямаля и Пау Кубарси.

«Я выиграл много титулов и скажу честно: то, что я вижу в Ламина Ямале, — это ненормально. В 16 лет обычно играют в PlayStation, а он уже играл с нервами защитников. Это очень зрелый футболист.

Удаление Кубарси в матче против «Атлетико»? Люди кричат о красной карточке, но почему? Потому что он молод? Если бы это был 30-летний игрок «Челси» или «Интера», это назвали бы тактической мудростью. Он чувствует опасность, как акула – кровь. Для меня он понял матч лучше всех. Защищаться – это искусство, и он это продемонстрировал», – сказал Моуриньо.

Жозе Моуриньо Ламин Ямаль Пау Кубарси Барселона
Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
Где смотреть онлайн бой в хевивейте Тайсон Фьюри – Арсланбек Махмудов
Реал – Жирона – 1:1. 90 минут Лунина и Цыганкова. Видео голов и обзор матча
