  4. Известна судьба Гармаша, которого забрал ТЦК и СП и призвали в ВСУ
13 апреля 2026, 19:26 | Обновлено 13 апреля 2026, 19:28
Известна судьба Гармаша, которого забрал ТЦК и СП и призвали в ВСУ

Денис снова будет играть в футбол за Титан

Getty Images/Global Images Ukraine. Денис Гармаш

Бывший полузащитник «Динамо» (Киев) Денис Гармаш определился с новым клубом. Любительский «Титан» (Киев) объявил о подписании контракта с опытным полузащитником.

Клуб представил новичка в соцсетях, однако впоследствии публикация была удалена. Несмотря на это, информация о переходе уже получила огласку.

Напомним, в прошлом году Денис Гармаш был доставлен в ТЦК и СП, а позже призван в ряды Вооруженных сил Украины. Освободился ли Гармаш от военной службы, пока неизвестно.

Последним клубом полузащитника был «Лисне», который он покинул в конце 2025 года. Также в его карьере были выступления за «Металлист 1925», «Осиек» и «Ризеспор».

Наибольший след Гармаш оставил в «Динамо», где провел 360 матчей, забил 54 гола и отдал 45 голевых передач. За сборную Украины он сыграл 31 матч.

Два игрока могут покинуть Шахтер. Туран выразил свое мнение
Клубы УПЛ не хотят приходить на встречу с Шевченко
Дмитрий РИЗНЫК: «Это впервые в моей карьере. Готовились к матчу»
Динамо Киев Денис Гармаш чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига российско-украинская война мобилизация
Дмитрий Олийченко Sport.ua
Йожеф САБО: «Это падло. Предал родителей и не может приехать на кладбище»
Футбол | 13 апреля 2026, 07:37 2
Йожеф САБО: «Это падло. Предал родителей и не может приехать на кладбище»
Йожеф САБО: «Это падло. Предал родителей и не может приехать на кладбище»

Известный тренер раскритиковал предателя Тимощука

МАРКЕВИЧ: «Не удивлюсь, если этому футболисту поставят памятник»
Футбол | 13 апреля 2026, 04:02 0
МАРКЕВИЧ: «Не удивлюсь, если этому футболисту поставят памятник»
МАРКЕВИЧ: «Не удивлюсь, если этому футболисту поставят памятник»

Мирон Богданович – о выходе Боснии на чемпионат мира 2026

Как выглядит турнирная таблица УПЛ перед матчем за лидерство ЛНЗ – Шахтер
Футбол | 13.04.2026, 06:23
Как выглядит турнирная таблица УПЛ перед матчем за лидерство ЛНЗ – Шахтер
Как выглядит турнирная таблица УПЛ перед матчем за лидерство ЛНЗ – Шахтер
Ламин ЯМАЛЬ: «Ремонтада вполне возможна, поэтому мы здесь»
Футбол | 13.04.2026, 20:04
Ламин ЯМАЛЬ: «Ремонтада вполне возможна, поэтому мы здесь»
Ламин ЯМАЛЬ: «Ремонтада вполне возможна, поэтому мы здесь»
Смелое заявление от ЛНЗ: «Мы боремся за титул. Не нужно этого бояться»
Футбол | 13.04.2026, 18:55
Смелое заявление от ЛНЗ: «Мы боремся за титул. Не нужно этого бояться»
Смелое заявление от ЛНЗ: «Мы боремся за титул. Не нужно этого бояться»
полинял Дениска на десяточку как минимум
а весной линяют всякие звери,
полинял весною и Денис Гармаш... ))
Воюють в кого грошей немає.Гармаш мало заробив граючи в Динамо ?
Я уже подумал - за Титан Армянск.
Костюк объяснил поражение Динамо в матче с Металлистом 1925
Костюк объяснил поражение Динамо в матче с Металлистом 1925
12.04.2026, 05:35 17
Футбол
Йожеф Сабо отреагировал на очередное поражение Динамо
Йожеф Сабо отреагировал на очередное поражение Динамо
11.04.2026, 18:14 10
Футбол
Журналист: «Ситуация такая, что Шевченко все равно. У него другие интересы»
Журналист: «Ситуация такая, что Шевченко все равно. У него другие интересы»
13.04.2026, 00:40 18
Футбол
Дисциплина бьет класс. Металлист 1925 обыграл киевское Динамо
Дисциплина бьет класс. Металлист 1925 обыграл киевское Динамо
11.04.2026, 17:30 439
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Я с удовольствием поборолся бы с этим украинцем»
Леннокс ЛЬЮИС: «Я с удовольствием поборолся бы с этим украинцем»
12.04.2026, 09:23
Бокс
Тайсон Фьюри вернулся! Цыганский король победил россиянина Махмудова
Тайсон Фьюри вернулся! Цыганский король победил россиянина Махмудова
12.04.2026, 01:00 44
Бокс
Гарантия 95%. Роналдо назвал нового чемпиона мира
Гарантия 95%. Роналдо назвал нового чемпиона мира
12.04.2026, 18:47 9
Футбол
Игорь КОСТЮК – о причинах поражения от Металлиста 1925 и Пономаренко
Игорь КОСТЮК – о причинах поражения от Металлиста 1925 и Пономаренко
11.04.2026, 18:47 42
Футбол
