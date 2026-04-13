Известна судьба Гармаша, которого забрал ТЦК и СП и призвали в ВСУ
Денис снова будет играть в футбол за Титан
Бывший полузащитник «Динамо» (Киев) Денис Гармаш определился с новым клубом. Любительский «Титан» (Киев) объявил о подписании контракта с опытным полузащитником.
Клуб представил новичка в соцсетях, однако впоследствии публикация была удалена. Несмотря на это, информация о переходе уже получила огласку.
Напомним, в прошлом году Денис Гармаш был доставлен в ТЦК и СП, а позже призван в ряды Вооруженных сил Украины. Освободился ли Гармаш от военной службы, пока неизвестно.
Последним клубом полузащитника был «Лисне», который он покинул в конце 2025 года. Также в его карьере были выступления за «Металлист 1925», «Осиек» и «Ризеспор».
Наибольший след Гармаш оставил в «Динамо», где провел 360 матчей, забил 54 гола и отдал 45 голевых передач. За сборную Украины он сыграл 31 матч.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
полинял весною и Денис Гармаш... ))