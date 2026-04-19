  4. Легенде Динамо запретили возвращаться в страну к родственникам и друзьям
19 апреля 2026, 21:42
Легенде Динамо запретили возвращаться в страну к родственникам и друзьям

Иван Яремчук не сможет посещать Чехию в течение 2 лет

Бывший полузащитник «Динамо» Киев Иван Яремчук получил условный срок заключения в Чехии и запрет на посещение страны в течение двух лет, что сильно огорчило экс-футболиста.

«Меня огорчило это табу на въезд в Чехию. Ведь там у меня живут родственники и друзья. И город хороший, и люди в нем хорошие – я с ними общался», – сказал Яремчук.

Еще осенью 2025 года Яремчука задержали в аэропорту Кракова, после чего он провел около шести недель в польской тюрьме. Сам экс-футболист не раскрывает подробностей дела, лишь отметил, что оно связано с периодом его проживания в Праге в 2022–2023 годах.

Сейчас Яремчук находится в Бельгии, где проживает в статусе беженца.

