Сачко разгромно проиграл канадцу с украинским корнями в 1/16 финала Мюнхена

Украинский теннисист Виталий Сачко (АТР 208) завершил выступления на грунтовом турнире АТР 500 в Мюнхене, Германия.

В первом раунде основной сетки украинец в двух сетах разгромно проиграл Габриэлю Диалло (Канада, ATP 37), который имеет украинские корни. Встреча завершилась за 1 час и 10 минут.

ATP 1000 Мюнхен. Грунт, 1/16 финала

Габриэль Диалло (Канада) – Виталий Сачко (Украина) [Q] – 6:1, 6:2

Это было первое очное противостояние соперников.

Сачко впервые в 2026 году сыграл в основной сетке соревнований на уровне Тура. Виталий в Мюнхене стартовал с квалификации, где прошел Дамира Джумхура и Макса Ханса Ренберга.

Диалло в 1/8 финала поборется либо с Александром Зверевым, либо с Миомиром Кецмановичем.