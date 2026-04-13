Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Сачко разгромно проиграл канадцу с украинским корнями в 1/16 финала Мюнхена
ATP
13 апреля 2026, 15:35 | Обновлено 13 апреля 2026, 15:36
406
0

Сачко разгромно проиграл канадцу с украинским корнями в 1/16 финала Мюнхена

Виталий в двух сетах уступил Габриэлю Диалло на старте основы пятисотника

Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Сачко

Украинский теннисист Виталий Сачко (АТР 208) завершил выступления на грунтовом турнире АТР 500 в Мюнхене, Германия.

В первом раунде основной сетки украинец в двух сетах разгромно проиграл Габриэлю Диалло (Канада, ATP 37), который имеет украинские корни. Встреча завершилась за 1 час и 10 минут.

ATP 1000 Мюнхен. Грунт, 1/16 финала

Габриэль Диалло (Канада) – Виталий Сачко (Украина) [Q] – 6:1, 6:2

Это было первое очное противостояние соперников.

Сачко впервые в 2026 году сыграл в основной сетке соревнований на уровне Тура. Виталий в Мюнхене стартовал с квалификации, где прошел Дамира Джумхура и Макса Ханса Ренберга.

Диалло в 1/8 финала поборется либо с Александром Зверевым, либо с Миомиром Кецмановичем.

По теме:
Рейтинг ATP. Синнер опередил Алькараса, Сачко покинул топ-200
Виталий Сачко – Габриэль Диалло. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Канадский козак. Определен соперник Сачко в 1/16 финала ATP 500 в Мюнхене
Виталий Сачко Габриэль Диалло ATP Мюнхен
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ломаченко не промолчал и выступил с заявлением
Бокс | 13 апреля 2026, 09:21 8
Ломаченко не промолчал и выступил с заявлением
Ломаченко не промолчал и выступил с заявлением

Василий поздравил с Пасхой

Журналист: «Ситуация такая, что Шевченко все равно. У него другие интересы»
Футбол | 13 апреля 2026, 00:40 16
Журналист: «Ситуация такая, что Шевченко все равно. У него другие интересы»
Журналист: «Ситуация такая, что Шевченко все равно. У него другие интересы»

Президенту УАФ нужно решать вопрос не только с тренером сборной

ФОТО. Церемония награждения: как Синнеру вручали трофей в Монте-Карло
Теннис | 13.04.2026, 03:48
ФОТО. Церемония награждения: как Синнеру вручали трофей в Монте-Карло
ФОТО. Церемония награждения: как Синнеру вручали трофей в Монте-Карло
Олег ИСЛАМОВ: «Было тяжело до того, что приходилось мочиться кровью»
Хоккей | 13.04.2026, 11:30
Олег ИСЛАМОВ: «Было тяжело до того, что приходилось мочиться кровью»
Олег ИСЛАМОВ: «Было тяжело до того, что приходилось мочиться кровью»
В УАФ дали Реброву ответ о его будущем в сборной Украины
Футбол | 13.04.2026, 10:42
В УАФ дали Реброву ответ о его будущем в сборной Украины
В УАФ дали Реброву ответ о его будущем в сборной Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Как выглядит турнирная таблица УПЛ перед матчем за лидерство ЛНЗ – Шахтер
Как выглядит турнирная таблица УПЛ перед матчем за лидерство ЛНЗ – Шахтер
13.04.2026, 06:23
Футбол
Сборная Украины вышла в финальный этап Кубка Билли Джин Кинг 2026!
Сборная Украины вышла в финальный этап Кубка Билли Джин Кинг 2026!
11.04.2026, 16:30 6
Теннис
Игорь КОСТЮК – о причинах поражения от Металлиста 1925 и Пономаренко
Игорь КОСТЮК – о причинах поражения от Металлиста 1925 и Пономаренко
11.04.2026, 18:47 42
Футбол
Усик впервые выступил с заявлением после боя Фьюри – Махмудов
Усик впервые выступил с заявлением после боя Фьюри – Махмудов
13.04.2026, 05:02 2
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Александрия выступила с заявлением после матча против Карпат
ОФИЦИАЛЬНО. Александрия выступила с заявлением после матча против Карпат
12.04.2026, 08:23 92
Футбол
Моуринью решил выгнать из Бенфики украинца
Моуринью решил выгнать из Бенфики украинца
13.04.2026, 09:01 58
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Он сделает то, что захочет. Нокаутирует его в 7–8 раунде»
Леннокс ЛЬЮИС: «Он сделает то, что захочет. Нокаутирует его в 7–8 раунде»
11.04.2026, 19:58 1
Бокс
Ярмоленко получил предложение от известного клуба относительно будущего
Ярмоленко получил предложение от известного клуба относительно будущего
13.04.2026, 09:57 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем