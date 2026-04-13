Сачко разгромно проиграл канадцу с украинским корнями в 1/16 финала Мюнхена
Виталий в двух сетах уступил Габриэлю Диалло на старте основы пятисотника
Украинский теннисист Виталий Сачко (АТР 208) завершил выступления на грунтовом турнире АТР 500 в Мюнхене, Германия.
В первом раунде основной сетки украинец в двух сетах разгромно проиграл Габриэлю Диалло (Канада, ATP 37), который имеет украинские корни. Встреча завершилась за 1 час и 10 минут.
ATP 1000 Мюнхен. Грунт, 1/16 финала
Габриэль Диалло (Канада) – Виталий Сачко (Украина) [Q] – 6:1, 6:2
Это было первое очное противостояние соперников.
Сачко впервые в 2026 году сыграл в основной сетке соревнований на уровне Тура. Виталий в Мюнхене стартовал с квалификации, где прошел Дамира Джумхура и Макса Ханса Ренберга.
Диалло в 1/8 финала поборется либо с Александром Зверевым, либо с Миомиром Кецмановичем.
