  4. Рейтинг WTA. Снигур выпала из топ-100, Калинина близка к первой сотне
13 апреля 2026, 15:12 | Обновлено 13 апреля 2026, 15:40
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

13 апреля женская теннисная ассоциация (WTA) обновила мировой рейтинг. На прошлой неделе девушки выступали за сборные в Кубке Билли Джин Кинг, а также сыграли на турнире WTA 500 в Линце.

Победительницей пятисотника стала Мирра Андреева, которая поднялась на девятое место. Виктория Мбоко опустилась на 10-ю строчку.

Больше изменений в первой десятке не произошло. Первой ракеткой является Арина Соболенко, далее идут Елена Рыбакина, Коко Гауфф, Ига Свентек и Джессика Пегула.

Топ-10 рейтинга WTA

Элина Свитолина, Марта Костюк и Александра Олейникова выступали за сборную Украины в КБДК, поэтому очков в рейтинг WTA не заработали.

Свитолина осталась на седьмом месте, Марта Костюк опустилась на 28-ю позицию, Александра Олейникова – на 70-ю.

Дарья Снигур выпала из топ-100 – она идет на 101-м месте. Ангелина Калинина близка к возвращению в первую сотню – 107-я строчка.

Украинки в рейтинге WTA

Украинки в парном рейтинге WTA

