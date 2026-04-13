  ВИДЕО. ЛНЗ сравнял счет, но ассист Ризныка помог Шахтеру снова выйти вперед
13 апреля 2026, 13:43 | Обновлено 13 апреля 2026, 13:50
ВИДЕО. ЛНЗ сравнял счет, но ассист Ризныка помог Шахтеру снова выйти вперед

Защитник черкасского клуба Горин восстановил паритет, однако вскоре забил Эгиналду

ФК Шахтер Донецк. Эгиналду

Черкасский ЛНЗ и донецкий «Шахтер» встретились в понедельник, 13 апреля, в матче 23-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26.

Местом проведения поединка стал стадион «Черкассы-Арена». Стартовый свисток главного арбитра Александра Шандора прозвучал в 13:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 28-й минуте защитник черкасского клуба Олег Горин сравнял счет после навеса с углового, однако разбил в кровь собственное лицо из-за столкновения с футболистом «Шахтера».

После небольшой паузы и осмотра врачей, игроку ЛНЗ разрешили вернуться на поле и продолжить игру – для этого пришлось переодеть футболку, залитую кровью.

Однако, уже на 34-й минуте донецкий клуб снова вышел вперед – Дмитрий Ризнык выбил мяч на чужую половину поля, Лассина Траоре оттеснил соперника от мяча, а Эгиналду нанес результативный удар.

ГОЛ, 1:1! Горин, 28 мин

ГОЛ, 1:2! Эгиналду, 34 мин

По теме:
Что творится в Черкассах? ЛНЗ и Шахтер забили четыре гола за первый тайм
ЛНЗ – Шахтер. Битва за чемпионство? Видео голов и обзор матча (обноляется)
Василий КОБИН: «Команда улучшается с каждой игрой, это видно»
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига ЛНЗ Черкассы Шахтер Донецк ЛНЗ - Шахтер видео голов и обзор Олег Горин Эгиналду Дмитрий Ризнык
Николай Тытюк
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В УАФ дали Реброву ответ о его будущем в сборной Украины
Футбол | 13 апреля 2026, 10:42 10
В УАФ дали Реброву ответ о его будущем в сборной Украины
В УАФ дали Реброву ответ о его будущем в сборной Украины

В ассоциации намекнули, что готовы продлить контракт

Сборная звезд U-21: лучшие молодые игроки Европы, возрастом до 21 года
Футбол | 13 апреля 2026, 10:52 0
Сборная звезд U-21: лучшие молодые игроки Европы, возрастом до 21 года
Сборная звезд U-21: лучшие молодые игроки Европы, возрастом до 21 года

Выделяем лучших молодых футболистов континента

Моуринью решил выгнать из Бенфики украинца
Футбол | 13.04.2026, 09:01
Моуринью решил выгнать из Бенфики украинца
Моуринью решил выгнать из Бенфики украинца
Махмудов, которого унизил Фьюри, опозорился на весь мир своим поступком
Бокс | 13.04.2026, 08:41
Махмудов, которого унизил Фьюри, опозорился на весь мир своим поступком
Махмудов, которого унизил Фьюри, опозорился на весь мир своим поступком
Пономарев и Туран выбрали стартовые составы на матч ЛНЗ – Шахтер
Футбол | 13.04.2026, 11:51
Пономарев и Туран выбрали стартовые составы на матч ЛНЗ – Шахтер
Пономарев и Туран выбрали стартовые составы на матч ЛНЗ – Шахтер
Популярные новости
Дисциплина бьет класс. Металлист 1925 обыграл киевское Динамо
Дисциплина бьет класс. Металлист 1925 обыграл киевское Динамо
11.04.2026, 17:30 439
Футбол
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Не каждый пропустит такой гол, который пропустил Лунин»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Не каждый пропустит такой гол, который пропустил Лунин»
11.04.2026, 13:09 18
Футбол
КРАСЮК: «Бой Фьюри – Махмудов? Если откровенно, он получился забавным»
КРАСЮК: «Бой Фьюри – Махмудов? Если откровенно, он получился забавным»
12.04.2026, 11:11 1
Бокс
Гарантия 95%. Роналдо назвал нового чемпиона мира
Гарантия 95%. Роналдо назвал нового чемпиона мира
12.04.2026, 18:47 8
Футбол
Сборная Украины вышла в финальный этап Кубка Билли Джин Кинг 2026!
Сборная Украины вышла в финальный этап Кубка Билли Джин Кинг 2026!
11.04.2026, 16:30 6
Теннис
Йожеф Сабо отреагировал на очередное поражение Динамо
Йожеф Сабо отреагировал на очередное поражение Динамо
11.04.2026, 18:14 10
Футбол
Аль-Шейх анонсировал самый большой бой в мире, которого ждали годами
Аль-Шейх анонсировал самый большой бой в мире, которого ждали годами
11.04.2026, 23:10 2
Бокс
Тайсон Фьюри вернулся! Цыганский король победил россиянина Махмудова
Тайсон Фьюри вернулся! Цыганский король победил россиянина Махмудова
12.04.2026, 01:00 44
Бокс
