ВИДЕО. ЛНЗ сравнял счет, но ассист Ризныка помог Шахтеру снова выйти вперед
Защитник черкасского клуба Горин восстановил паритет, однако вскоре забил Эгиналду
Черкасский ЛНЗ и донецкий «Шахтер» встретились в понедельник, 13 апреля, в матче 23-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26.
Местом проведения поединка стал стадион «Черкассы-Арена». Стартовый свисток главного арбитра Александра Шандора прозвучал в 13:00 по киевскому времени.
На 28-й минуте защитник черкасского клуба Олег Горин сравнял счет после навеса с углового, однако разбил в кровь собственное лицо из-за столкновения с футболистом «Шахтера».
После небольшой паузы и осмотра врачей, игроку ЛНЗ разрешили вернуться на поле и продолжить игру – для этого пришлось переодеть футболку, залитую кровью.
Однако, уже на 34-й минуте донецкий клуб снова вышел вперед – Дмитрий Ризнык выбил мяч на чужую половину поля, Лассина Траоре оттеснил соперника от мяча, а Эгиналду нанес результативный удар.
ГОЛ, 1:1! Горин, 28 мин
ГОЛ, 1:2! Эгиналду, 34 мин
