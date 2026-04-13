ВИДЕО. ЛНЗ сравнял счет, но ассист Ризныка помог Шахтеру снова выйти вперед

Черкасский ЛНЗ и донецкий «Шахтер» встретились в понедельник, 13 апреля, в матче 23-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26.

Местом проведения поединка стал стадион «Черкассы-Арена». Стартовый свисток главного арбитра Александра Шандора прозвучал в 13:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 28-й минуте защитник черкасского клуба Олег Горин сравнял счет после навеса с углового, однако разбил в кровь собственное лицо из-за столкновения с футболистом «Шахтера».

После небольшой паузы и осмотра врачей, игроку ЛНЗ разрешили вернуться на поле и продолжить игру – для этого пришлось переодеть футболку, залитую кровью.

Однако, уже на 34-й минуте донецкий клуб снова вышел вперед – Дмитрий Ризнык выбил мяч на чужую половину поля, Лассина Траоре оттеснил соперника от мяча, а Эгиналду нанес результативный удар.

