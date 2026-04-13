  4. Пономарев и Туран выбрали стартовые составы на матч ЛНЗ – Шахтер
Украина. Премьер лига
13 апреля 2026, 11:51 | Обновлено 13 апреля 2026, 11:52
Пономарев и Туран выбрали стартовые составы на матч ЛНЗ – Шахтер

Поединок 23-го тура Премьер-лиги состоится в понедельник, 13 апреля, в 13:00 по киевскому времени

Коллаж Sport.ua. Виталий Пономарев и Арда Туран

В матче 23-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, который состоится в понедельник, 13 апреля, сыграют черкасский ЛНЗ и донецкий «Шахтер».

Наставники команд – Виталий Пономарев и Арда Туран – определились со стартовыми составами на этот поединок. Встреча начнется в 13:00 по киевскому времени.

ЛНЗ занимает первое место в турнирной таблице, набрав 50 баллов. «Шахтер» разместился на второй позиции, имея в своем активе 50 пунктов.

В предыдущем туре подопечные Пономарева разгромили на выезде криворожский «Кривбасс» (3:0), а «горняки» на домашней арене одолели львовский «Рух».

ЛНЗ: Паламарчук, Пасич, Горин, Муравский, Драмбаев, Дидык, Рябов, Пастух, Кравчук, Ассинор, Кузык

Шахтер: Ризнык, Траоре, Марлон Сантос, Бондарь, Эгиналду, Педриньо, Педро Энрике, Бондаренко, Конопля, Назарина, Алиссон

Стартовые составы на матч чемпионата Украины ЛНЗ – Шахтер:

Журналист: «Ситуация такая, что Шевченко все равно. У него другие интересы»
Журналист: «Ситуация такая, что Шевченко все равно. У него другие интересы»

В семье Пономаренко назвали клуб, в который он хочет перейти
В семье Пономаренко назвали клуб, в который он хочет перейти

Суркис выступил с важным обращением к украинскому народу
Арбелоа недоволен игрой футболиста, который не соответствует уровню Реала
ВИДЕО. Фьюри интересны только два соперника
Сметана тащиии
Шахта вторым составом вышла..за редким исключением.. Жали Изаки выбыл. Надеюсь ненадолго
Драка в тоннеле. Дженоа с суперголом Малиновского обыграл Сассуоло
ОФИЦИАЛЬНО. Александрия выступила с заявлением после матча против Карпат
Леннокс ЛЬЮИС: «Он сделает то, что захочет. Нокаутирует его в 7–8 раунде»
Дисциплина бьет класс. Металлист 1925 обыграл киевское Динамо
Леннокс ЛЬЮИС: «Я с удовольствием поборолся бы с этим украинцем»
Легенда. На войне погибла звезда украинского киберспорта по Dota 2
Йожеф Сабо отреагировал на очередное поражение Динамо
Йожеф САБО: «Это падло. Предал родителей и не может приехать на кладбище»
