Пономарев и Туран выбрали стартовые составы на матч ЛНЗ – Шахтер

В матче 23-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, который состоится в понедельник, 13 апреля, сыграют черкасский ЛНЗ и донецкий «Шахтер».

Наставники команд – Виталий Пономарев и Арда Туран – определились со стартовыми составами на этот поединок. Встреча начнется в 13:00 по киевскому времени.

ЛНЗ занимает первое место в турнирной таблице, набрав 50 баллов. «Шахтер» разместился на второй позиции, имея в своем активе 50 пунктов.

В предыдущем туре подопечные Пономарева разгромили на выезде криворожский «Кривбасс» (3:0), а «горняки» на домашней арене одолели львовский «Рух».

ЛНЗ: Паламарчук, Пасич, Горин, Муравский, Драмбаев, Дидык, Рябов, Пастух, Кравчук, Ассинор, Кузык

Шахтер: Ризнык, Траоре, Марлон Сантос, Бондарь, Эгиналду, Педриньо, Педро Энрике, Бондаренко, Конопля, Назарина, Алиссон

