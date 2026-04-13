  4. Экс-арбитр ФИФА отреагировал на скандал в матче Карпаты – Александрия
Экс-арбитр ФИФА отреагировал на скандал в матче Карпаты – Александрия

Сергей Шебек уверен, что Николай Балакин допустил ошибку в поединке 23-го тура Премьер-лиги

Бывший арбитр ФИФА Сергей Шебек прокомментировал скандал в матче 23-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором львовские «Карпаты» одолели «Александрию» (2:0).

На последних минутах основного времени «горожане» апеллировали к главному арбитру из-за потенциального назначения пенальти в ворота соперника, однако Николай Балакин отказался назначать пенальти.

«Если такие очевидные пенальти не назначать, тогда таким арбитрам, как Омельченко, нечего делать в футболе. Снова Балакина «подставляют» арбитры, работающие на VAR. В матче «Полесье» – «Динамо» серьезной ошибки допустил Шурман, теперь – Омельченко.

Омельченко все прекрасно видел и не пригласил коллегу посмотреть эпизод. Причем речь идет именно об игре рукой. Все критерии для назначения пенальти очевидны: мяч летит достаточно долго, защитник видит это и выставляет руку в сторону, фактически останавливая его полет.

Это не неожиданный отскок, дистанция была достаточной, чтобы убрать руку из неестественного положения или прижать ее к телу», – уверен Шебек.

По словам экс-арбитра ФИФА, во время просмотра повтора Балакин назначил бы 11-метровый, который мог бы позволить «Александрии» сравнять счет.

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Карпаты Львов Александрия Карпаты - Александрия Сергей Шебек Николай Балакин Александр Омельченко (судья)
Николай Тытюк Источник: UA-Football
Тут вже намагання перекинути вину на ВАР. Епізод відбувався перед носом Балакіна і він знаходився в ідеальній позиції. Не бачити він не міг, а чому не свиснув загадка.
