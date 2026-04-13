  4. Арбелоа недоволен игрой футболиста, который не соответствует уровню Реала
13 апреля 2026, 10:21 |
Арбелоа недоволен игрой футболиста, который не соответствует уровню Реала

Полузащитник сборной Франции Эдуардо Камавинга продолжает терять доверие главного тренера

13 апреля 2026, 10:21 |
676
0
Арбелоа недоволен игрой футболиста, который не соответствует уровню Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Альваро Арбелоа

Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа недоволен игрой полузащитника сборной Франции Эдуардо Камавинга, который провел неубедительный матч против «Жироны» (1:1).

По информации испанской прессы, наставник королевского клуба оценил уровень игры 23-летнего футболиста перед важным противостоянием в Лиге чемпионов с немецкой «Баварией».

«Очередная вялая игра. На этот раз без явных ошибок, но и без какого-либо влияния на ход матча. Неточность с мячом, медленный прессинг и практически полное отсутствие активности в атаке.

Несколько клубов внимательно следят за ситуацией и готовы подписать француза. Растет чувство неопределенности. Если летом поступит предложение о трансфере, «Реал» будет его рассматривать», – сообщил источник.

Информацию подтвердил и журналист Хулио Пулидо: « Арбелоа использовал матч против «Жироны», чтобы оценить уровень Эдуардо, Тренер понял что полузащитник – не тот игрок, который подходит для противостояния против «Баварии».

Николай Тытюк Источник: Bernabéu Digital
