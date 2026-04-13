Арбелоа недоволен игрой футболиста, который не соответствует уровню Реала
Полузащитник сборной Франции Эдуардо Камавинга продолжает терять доверие главного тренера
Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа недоволен игрой полузащитника сборной Франции Эдуардо Камавинга, который провел неубедительный матч против «Жироны» (1:1).
По информации испанской прессы, наставник королевского клуба оценил уровень игры 23-летнего футболиста перед важным противостоянием в Лиге чемпионов с немецкой «Баварией».
«Очередная вялая игра. На этот раз без явных ошибок, но и без какого-либо влияния на ход матча. Неточность с мячом, медленный прессинг и практически полное отсутствие активности в атаке.
Несколько клубов внимательно следят за ситуацией и готовы подписать француза. Растет чувство неопределенности. Если летом поступит предложение о трансфере, «Реал» будет его рассматривать», – сообщил источник.
Информацию подтвердил и журналист Хулио Пулидо: « Арбелоа использовал матч против «Жироны», чтобы оценить уровень Эдуардо, Тренер понял что полузащитник – не тот игрок, который подходит для противостояния против «Баварии».
