Динамо вышло с обращением перед матчем чемпионата Украины против Зари

Свой следующий домашний матч в Украинской Премьер-лиге киевское «Динамо» проведет в пятницу, 17 апреля. В рамках 24-го тура чемпионата «бело-синие» сыграют против луганской «Зари».

Поединок состоится в Киеве на стадионе «Динамо» им. Валерия Лобановского. Начало встречи – в 15:30 по киевскому времени.

Перед матчем чемпионата киевский клуб сообщил о старте продажи билетов, а также пригласил фанатов поддержать команду, которая потерпела два поражения за последние два поединка:

«Стартовала продажа билетов на предстоящий матч против луганской «Зари». Цена билета в зависимости от категории составит 300, 500, 800 и 1 000 грн.

По соображениям безопасности количество билетов ограничено. Напомним, «Динамо» имеет разрешение на присутствие 4 333 зрителей на домашних матчах в Киеве.

Ждем вас на стадионе «Динамо» им. Валерия Лобановского!» – обратилась к фанатам пресс-служба киевского клуба.

После 22 туров подопечные Игоря Костюка разместились на четвертой позиции, имея в своем активе 41 балл. «Бело-синие» в предыдущем матче потерпели поражение от харьковского «Металлиста 1925» (0:1).