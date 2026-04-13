Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. «Это вероятнее всего». В Англии рассказали о планах Эвертона на Миколенко
Англия
13 апреля 2026, 09:52 |
«Это вероятнее всего». В Англии рассказали о планах Эвертона на Миколенко

Клуб из Ливерпуля, вероятно, продлит контракт с украинцем

Getty Images/Global Images Ukraine

Журналист The Athletic Патрик Бойланд прокомментировал ситуацию с будущим украинского защитника «Эвертона» Виталия Миколенко.

«Клубу нужна надежная конкуренция с Виталием Миколенко, контракт которого истекает в конце этого сезона. Самое вероятное направление развития событий в том, что «Эвертон» воспользуется своим однолетним опционом, чтобы защитить его стоимость, прежде чем обсуждать потенциальное новое соглашение летом», – написал Бойланд в своем материале с ответами на вопросы болельщиков для The Athletic.

Миколенко выступает за клуб из Ливерпуля с января 2022 года. Всего в составе «Эвертона» украинец сыграл 152 матча. У них он отличился четырьмя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.

Ранее британский журналист Крис Бизли заявил, что «Эвертон» ждет финансовый промах, если клуб не продлит контракт с Николаем.

чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Эвертон Виталий Миколенко
Антон Романенко Источник: The Athletic
