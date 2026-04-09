  4. Британский журналист – о звездном украинце: «Это будет финансовый промах»
09 апреля 2026, 13:16
Британский журналист – о звездном украинце: «Это будет финансовый промах»

Крис Бизли оценил ситуацию с будущим Виталия Миколенко

Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Журналист Liverpool Echo Крис Бизли поделился мнением по поводу будущего украинского защитника «Эвертона» Виталия Миколенко, у которого летом истечет срок действия контракта с английским клубом.

«Виталий Миколенко вступает в период последних трех месяцев своего нынешнего контракта. Учитывая, что «синие» заплатили за него 17 миллионов фунтов стерлингов, риск потерять его бесплатно может показаться финансовым промахом, поэтому, вероятно, они хотят предложить ему новый контракт, чтобы сохранить стоимость своего актива», – написал Бизли в материале для Liverpool Echo.

Миколенко выступает за «Эвертон» с января 2022 года. Всего в составе английского клуба украинец сыграл 151 матч, в которых отличился четырьмя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.

Ранее британский журналист Деклан Карр признал свою ошибку в отношении Миколенко.

Антон Романенко Источник: Liverpool Echo
