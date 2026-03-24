Британский журналист – о звезде сборной Украины: «Я ошибался»

Журналист Goodison News Деклан Карр после разгромной победы «Эвертона» в матче 31-го тура английской Премьер-лиги над «Челси» (3:0) признал свою ошибку в отношении украинского защитника ливерпульского клуба Виталия Миколенко.

«Дэвид Мойес, наверное, был в восторге от вклада украинского футболиста в этот результат, и я должен признать, что допустил ошибку. После матча с «Арсеналом» я утверждал, что ему ни в коем случае нельзя выходить в стартовом составе против команды со «Стэмфорд Бридж». Однако в этом матче он доказал, что имеет все основания претендовать на место в составе «Эвертона» в ближайшем будущем.

Позиция Миколенко в «Эвертоне» была под вопросом, но он ясно дал понять, почему получил место в стартовом составе в этом матче. Украинец отыграл всю встречу с командой Лиама Росеньора и практически не допустил ошибок ни в атаке, ни в обороне. По данным Sofascore, Миколенко отдал три ключевых паса и выполнил три точных из пяти навесов.

Он сделал 32 паса, 11 из которых были неточными при попытке найти партнера по команде, что составляет 73-процентную точность передач, но его хладнокровие было лучше на своей половине поля. В этой зоне он реализовал 81 процент попыток — точными были 17 из 21 паса, что, несомненно, впечатлило Мойеса.

В обороне он совершил пять выносов мяча, четыре подбора и сделал три успешных подката из трех, показав 100-процентную успешность. Левого защитника трижды обыграли с помощью дриблинга, и он выиграл четыре из десяти единоборств, в которых участвовал, но в целом он сыграл блестяще», — написал Карр в своем материале для Goodison News.

Сообщалось, что у Миколенко появился интересный вариант трансфера в Серию А.