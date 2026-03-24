Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Британский журналист – о звезде сборной Украины: «Я ошибался»
Англия
24 марта 2026, 23:21 |
Деклан Карр отметил игру Виталия Миколенко в матче с Челси

Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Журналист Goodison News Деклан Карр после разгромной победы «Эвертона» в матче 31-го тура английской Премьер-лиги над «Челси» (3:0) признал свою ошибку в отношении украинского защитника ливерпульского клуба Виталия Миколенко.

«Дэвид Мойес, наверное, был в восторге от вклада украинского футболиста в этот результат, и я должен признать, что допустил ошибку. После матча с «Арсеналом» я утверждал, что ему ни в коем случае нельзя выходить в стартовом составе против команды со «Стэмфорд Бридж». Однако в этом матче он доказал, что имеет все основания претендовать на место в составе «Эвертона» в ближайшем будущем.

Позиция Миколенко в «Эвертоне» была под вопросом, но он ясно дал понять, почему получил место в стартовом составе в этом матче. Украинец отыграл всю встречу с командой Лиама Росеньора и практически не допустил ошибок ни в атаке, ни в обороне. По данным Sofascore, Миколенко отдал три ключевых паса и выполнил три точных из пяти навесов.

Он сделал 32 паса, 11 из которых были неточными при попытке найти партнера по команде, что составляет 73-процентную точность передач, но его хладнокровие было лучше на своей половине поля. В этой зоне он реализовал 81 процент попыток — точными были 17 из 21 паса, что, несомненно, впечатлило Мойеса.

В обороне он совершил пять выносов мяча, четыре подбора и сделал три успешных подката из трех, показав 100-процентную успешность. Левого защитника трижды обыграли с помощью дриблинга, и он выиграл четыре из десяти единоборств, в которых участвовал, но в целом он сыграл блестяще», — написал Карр в своем материале для Goodison News.

Сообщалось, что у Миколенко появился интересный вариант трансфера в Серию А.

По теме:
Виталий Миколенко Эвертон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Антон Романенко
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
MCD-MEL
Я вже сам перевірив))) ВІн віддав 43 паси, 32 з них точні і 11 не точні, що і склало 73%. Але і тут ви тупо перепостили і не перевірили, що 32 з 43 бл* не 73 як вказує автор статті а 74%)))))
Ответить
0
MCD-MEL
Ви пишите, що він зробив 32 паси і 11 з них були не точними, що склало 73%. В когось калькулятор барахлить))) Мабуть все ж таки він зробив всього 32. 11 на чужій половині поля і 21 на своїй. На своїй 17\21 що склало 81%. А якщо 11 не точних з 32 то це складає 21\32 що дорівнює 65% але ніяк не 73.
Ответить
0
Популярные новости
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем