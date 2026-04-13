Реал запланировал возвращение легенды. Перес повлияет на переговоры

Мадридский «Реал» запланировал возвращение легендарного полузащитника Тони Крооса, который завершил карьеру в 2024 году.

Представители королевского клуба договорились предоставить немцу место в структуре клуба, однако какую именно должность займет Кроос – достоверно неизвестно.

«Реал» в ближайшее время планирует провести переговоры с Тони относительно этой идеи. Вероятно, общение завершится положительно для клуба, поскольку Кроос имеет отличные отношения с президентом Флорентино Пересом.

Тони посвятил 10 лет своей футбольной карьеры «сливочным», проведя в составе мадридской команды 465 матчей (28 голов и 99 ассистов).

Вместе с «Реалом» немецкий полузащитник завоевал пять титулов Лиги чемпионов, три Суперкубка УЕФА, пять клубных чемпионатов мира, четыре чемпионства Ла Лиги, четыре Суперкубка Испании и один Кубок Испании.