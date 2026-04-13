13 апреля 2026, 03:24 | Обновлено 13 апреля 2026, 03:28
Реал запланировал возвращение легенды. Перес повлияет на переговоры

Мадридцы хотят видеть Тони Крооса в структуре клуба

Getty Images/Global Images Ukraine. Тони Кроос

Мадридский «Реал» запланировал возвращение легендарного полузащитника Тони Крооса, который завершил карьеру в 2024 году.

Представители королевского клуба договорились предоставить немцу место в структуре клуба, однако какую именно должность займет Кроос – достоверно неизвестно.

«Реал» в ближайшее время планирует провести переговоры с Тони относительно этой идеи. Вероятно, общение завершится положительно для клуба, поскольку Кроос имеет отличные отношения с президентом Флорентино Пересом.

Тони посвятил 10 лет своей футбольной карьеры «сливочным», проведя в составе мадридской команды 465 матчей (28 голов и 99 ассистов).

Вместе с «Реалом» немецкий полузащитник завоевал пять титулов Лиги чемпионов, три Суперкубка УЕФА, пять клубных чемпионатов мира, четыре чемпионства Ла Лиги, четыре Суперкубка Испании и один Кубок Испании.

По теме:
ВИДЕО. Мбаппе нашел утешение после неудачного матча
Ла Лига. Вильярреал закрепляется в топ-3, разгромные победы аутсайдеров
Атлетик – Вильярреал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Тони Кроос Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Андрей Витренко Источник: AS
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

УАФ приняла решение по рефери после скандала в матче Динамо – Карпаты
Футбол | 12 апреля 2026, 08:56 9
УАФ приняла решение по рефери после скандала в матче Динамо – Карпаты
УАФ приняла решение по рефери после скандала в матче Динамо – Карпаты

Судьи не получили назначений на матчи 23-го тура

Леннокс ЛЬЮИС: «Я с удовольствием поборолся бы с этим украинцем»
Бокс | 12 апреля 2026, 09:23 0
Леннокс ЛЬЮИС: «Я с удовольствием поборолся бы с этим украинцем»
Леннокс ЛЬЮИС: «Я с удовольствием поборолся бы с этим украинцем»

Боксер – об Александре Усике

Решение принято. Моуринью решил выгнать из Бенфики украинца
Футбол | 12.04.2026, 23:22
Решение принято. Моуринью решил выгнать из Бенфики украинца
Решение принято. Моуринью решил выгнать из Бенфики украинца
ОФИЦИАЛЬНО. Александрия выступила с заявлением после матча против Карпат
Футбол | 12.04.2026, 08:23
ОФИЦИАЛЬНО. Александрия выступила с заявлением после матча против Карпат
ОФИЦИАЛЬНО. Александрия выступила с заявлением после матча против Карпат
У кого 8.3? Известная оценка Трубина за сухой матч в Португалии
Футбол | 13.04.2026, 03:34
У кого 8.3? Известная оценка Трубина за сухой матч в Португалии
У кого 8.3? Известная оценка Трубина за сухой матч в Португалии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Где смотреть онлайн бой в хевивейте Тайсон Фьюри – Арсланбек Махмудов
Где смотреть онлайн бой в хевивейте Тайсон Фьюри – Арсланбек Махмудов
11.04.2026, 15:21 3
Бокс
Динамо может потерять двух нападающих. Есть серьезный претендент
Динамо может потерять двух нападающих. Есть серьезный претендент
11.04.2026, 08:39 8
Футбол
Йожеф Сабо отреагировал на очередное поражение Динамо
Йожеф Сабо отреагировал на очередное поражение Динамо
11.04.2026, 18:14 10
Футбол
В Динамо заявили, что судья помог Шахтеру выиграть матч
В Динамо заявили, что судья помог Шахтеру выиграть матч
11.04.2026, 04:32 7
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Он сделает то, что захочет. Нокаутирует его в 7–8 раунде»
Леннокс ЛЬЮИС: «Он сделает то, что захочет. Нокаутирует его в 7–8 раунде»
11.04.2026, 19:58 1
Бокс
Легенда. На войне погибла звезда украинского киберспорта по Dota 2
Легенда. На войне погибла звезда украинского киберспорта по Dota 2
11.04.2026, 12:13
Война
ФОТО. «Четыре раза за ночь»: экс-жена звезды НБА рассказала правду
ФОТО. «Четыре раза за ночь»: экс-жена звезды НБА рассказала правду
11.04.2026, 01:33 6
Баскетбол
Дисциплина бьет класс. Металлист 1925 обыграл киевское Динамо
Дисциплина бьет класс. Металлист 1925 обыграл киевское Динамо
11.04.2026, 17:30 438
Футбол
