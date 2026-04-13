Матч Лиона, в котором забил Яремчук, вошел в историю французской лиги

Поединок между «Лионом» и «Лорьяном» на арене «Парк Олимпик Лионне» в 29-м туре Лиги 1 стал историческим для французского футбола.

Главный арбитр матча Бенуа Бастьен публично объявил и объяснил своё решение – ранее ни один судья на матчах Лиги 1 такого не делал.

Бастьен дал трактовку спорному эпизоду на 65-й минуте, когда «Лорьян» требовал назначения пенальти за фол в штрафной площади «Лиона».

Арбитр после просмотра повтора не назначил одиннадцатиметровый из-за нарушения правил со стороны игрока «Лорьяна» – Паноса Кацериса.

«После просмотра эпизода с возможным пенальти: до этого было нарушение со стороны игрока «Лорьяна» под номером 77. Окончательное решение: пенальти нет, штрафной удар в пользу «Лиона», – заявил Бастьен.

В итоге «ткачи» завершили матч без пропущенных мячей и с победой – 2:0. Автором первого гола в матче стал украинец Роман Яремчук.