  4. Синнер вновь возвращается на первую строчку рейтинга ATP спустя 5 месяцев
13 апреля 2026, 02:02 | Обновлено 13 апреля 2026, 03:59
Янник впервые выиграл трофей грунтового Мастерса в Монте-Карло

Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

24-летний итальянский теннисист Янник Синнер (ATP 2) вновь вернется на первую строчку мирового рейтинга ATP.

Янник обыграл испанского теннисиста Карлоса Алькараса (ATP 1) на грунтовом турнире ATP 1000 в Монте-Карло.

13 апреля, Синнер официально вернется на первую строчку мирового рейтинга ATP.

После поединка итальянец сказал: «Это многое для меня значит, но при этом, рейтинг – это второстепенно. Я очень рад забрать первый трофей на грунтовом покрытии. Раньше у меня его не было. Этот трофей очень многое для меня значит».

Итальянец станет первым номером спустя пять месяцев после того, как он уступил лидерство Карлосу Алькарасу в ноябре 2025 года.

Чуть больше месяца назад, перед началом турнира в Индиан-Уэллсе, Карлос опережал Янника на 3 150 очков. Однако итальянец быстро переломил ход противостояния, завоевав трофеи в Индиан-Уэллсе, Майами и Монте-Карло. Теперь у 24-летнего теннисиста будет 13 350 очков, а у Алькараса – 13 240.

Янник начнет 67-ю неделю в статусе первой ракетки мира.

По теме:
ФОТО. Церемония награждения: как Синнеру вручали трофей в Монте-Карло
СИННЕР: «Для своих лет, ты уже достиг того, чего раньше никто не достигал»
АЛЬКАРАС: «Я в восторге от того, чего ты сейчас добиваешься»
Алина Грушко Sport.ua
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Леннокс ЛЬЮИС: «Я с удовольствием поборолся бы с этим украинцем»
Бокс | 12 апреля 2026, 09:23 0
Леннокс ЛЬЮИС: «Я с удовольствием поборолся бы с этим украинцем»
Леннокс ЛЬЮИС: «Я с удовольствием поборолся бы с этим украинцем»

Боксер – об Александре Усике

Йожеф САБО: «Я с ним поссорился, он выпивал с игроками Динамо»
Футбол | 12 апреля 2026, 07:52 2
Йожеф САБО: «Я с ним поссорился, он выпивал с игроками Динамо»
Йожеф САБО: «Я с ним поссорился, он выпивал с игроками Динамо»

Сабо рассказал, каким он был футболистом

Судаков наблюдал. Бенфика одолела аутсайдера, Трубин сыграл на ноль
Футбол | 12.04.2026, 21:54
Судаков наблюдал. Бенфика одолела аутсайдера, Трубин сыграл на ноль
Судаков наблюдал. Бенфика одолела аутсайдера, Трубин сыграл на ноль
Тайсон Фьюри – Арсланбек Махмудов. Все результаты из Лондона
Бокс | 12.04.2026, 09:44
Тайсон Фьюри – Арсланбек Махмудов. Все результаты из Лондона
Тайсон Фьюри – Арсланбек Махмудов. Все результаты из Лондона
Журналист: «Дай Бог, чтобы он остался в Шахтере еще на 20 лет»
Футбол | 12.04.2026, 09:06
Журналист: «Дай Бог, чтобы он остался в Шахтере еще на 20 лет»
Журналист: «Дай Бог, чтобы он остался в Шахтере еще на 20 лет»
Популярные новости
Дисциплина бьет класс. Металлист 1925 обыграл киевское Динамо
Дисциплина бьет класс. Металлист 1925 обыграл киевское Динамо
11.04.2026, 17:30 438
Футбол
«Луческу умер не внезапно, а...» В Румынии шокировали новостью о Мистере
«Луческу умер не внезапно, а...» В Румынии шокировали новостью о Мистере
11.04.2026, 07:57 6
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Он сделает то, что захочет. Нокаутирует его в 7–8 раунде»
Леннокс ЛЬЮИС: «Он сделает то, что захочет. Нокаутирует его в 7–8 раунде»
11.04.2026, 19:58 1
Бокс
Жирона может указать Цыганкову на дверь. Названа причина
Жирона может указать Цыганкову на дверь. Названа причина
11.04.2026, 10:05 18
Футбол
Сборная Украины вышла в финальный этап Кубка Билли Джин Кинг 2026!
Сборная Украины вышла в финальный этап Кубка Билли Джин Кинг 2026!
11.04.2026, 16:30 6
Теннис
Лунину и Цыганкову вынесли вердикт после матча Реал – Жирона
Лунину и Цыганкову вынесли вердикт после матча Реал – Жирона
11.04.2026, 01:42 2
Футбол
Аль-Шейх анонсировал самый большой бой в мире, которого ждали годами
Аль-Шейх анонсировал самый большой бой в мире, которого ждали годами
11.04.2026, 23:10 1
Бокс
