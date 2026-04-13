14 матчей без побед в АПЛ. Тоттенхэм может повторить судьбу трех команд
Вспомним все матчи этой безвыигрышной серии «шпор»
Безвыигрышная серия Тоттенхэма в АПЛ составляет уже 14 матчей.
В матче 32-го тура «шпоры» на выезде уступили Сандерленду со счетом 0:1.
В последний раз Тоттенхэм победил в АПЛ 28 декабря в выездном матче против Кристал Пэлас (1:0).
В 2026 году Тоттенхэм не одержал ни одной победы.
Лишь три команды в истории Премьер-лиги имели более длинные безвыигрышные серии в АПЛ в начале календарного года: Дерби Каунти (18 в 2008 году), Сандерленд (17 в 2003 году) и Суиндон Таун (15 в 1993 году).
Все эти команды вылетели из АПЛ по итогам тех сезонов.
Безвыигрышная серия Тоттенхэма в АПЛ (14)
- Сандерленд – Тоттенхэм Хотспур – 1:0
- Тоттенхэм Хотспур – Ноттингем Форест – 0:3
- Ливерпуль – Тоттенхэм Хотспур – 1:1
- Тоттенхэм Хотспур – Кристал Пэлас – 1:3
- Фулхэм – Тоттенхэм Хотспур – 2:1
- Тоттенхэм Хотспур – Арсенал – 1:4
- Тоттенхэм Хотспур – Ньюкасл Юнайтед – 1:2
- Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм Хотспур – 2:0
- Тоттенхэм Хотспур – Манчестер Сити – 2:2
- Бернли – Тоттенхэм Хотспур – 2:2
- Тоттенхэм Хотспур – Вест Хэм Юнайтед – 1:2
- Борнмут – Тоттенхэм Хотспур – 3:2
- Тоттенхэм Хотспур – Сандерленд – 1:1
- Брентфорд – Тоттенхэм Хотспур – 0:0
Today marks 100 days since Tottenham last won a Premier League match.— Squawka (@Squawka) April 7, 2026
◎ 0-0 vs. Brentford
◎ 1-1 vs. Sunderland
◎ 3-2 vs. Bournemouth
◎ 1-2 vs. West Ham
◎ 2-2 vs. Burnley
◎ 2-2 vs. Man City
◎ 2-0 vs. Man Utd
◎ 1-2 vs. Newcastle
◎ 1-4 vs. Arsenal
◎ 2-1 vs. Fulham
◎ 1-3…
