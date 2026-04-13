14 матчей без побед в АПЛ. Тоттенхэм может повторить судьбу трех команд

Вспомним все матчи этой безвыигрышной серии «шпор»

Безвыигрышная серия Тоттенхэма в АПЛ составляет уже 14 матчей.

В матче 32-го тура «шпоры» на выезде уступили Сандерленду со счетом 0:1.

В последний раз Тоттенхэм победил в АПЛ 28 декабря в выездном матче против Кристал Пэлас (1:0).

В 2026 году Тоттенхэм не одержал ни одной победы.

Лишь три команды в истории Премьер-лиги имели более длинные безвыигрышные серии в АПЛ в начале календарного года: Дерби Каунти (18 в 2008 году), Сандерленд (17 в 2003 году) и Суиндон Таун (15 в 1993 году).

Все эти команды вылетели из АПЛ по итогам тех сезонов.

Безвыигрышная серия Тоттенхэма в АПЛ (14)

  • Сандерленд – Тоттенхэм Хотспур – 1:0
  • Тоттенхэм Хотспур – Ноттингем Форест – 0:3
  • Ливерпуль – Тоттенхэм Хотспур – 1:1
  • Тоттенхэм Хотспур – Кристал Пэлас – 1:3
  • Фулхэм – Тоттенхэм Хотспур – 2:1
  • Тоттенхэм Хотспур – Арсенал – 1:4
  • Тоттенхэм Хотспур – Ньюкасл Юнайтед – 1:2
  • Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм Хотспур – 2:0
  • Тоттенхэм Хотспур – Манчестер Сити – 2:2
  • Бернли – Тоттенхэм Хотспур – 2:2
  • Тоттенхэм Хотспур – Вест Хэм Юнайтед – 1:2
  • Борнмут – Тоттенхэм Хотспур – 3:2
  • Тоттенхэм Хотспур – Сандерленд – 1:1
  • Брентфорд – Тоттенхэм Хотспур – 0:0
