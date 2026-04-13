  Кристал Пэлас – Ньюкасл – 2:1. Драма на 90+. Видео голов и обзор матча
13 апреля 2026, 03:56
Кристал Пэлас – Ньюкасл – 2:1. Драма на 90+. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка АПЛ

13 апреля 2026, 03:56 |
24
0
Кристал Пэлас – Ньюкасл – 2:1. Драма на 90+. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 12 апреля, состоялся матч 32-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретились «Кристал Пэлас» и «Ньюкасл».

Матч прошел в Лондоне на стадионе «Селхерст Парк» и завершился победой хозяев поля со счетом 2:1.

Судьба встречи решилась на 90+4-й минуте, когда форвард орлов Матета реализовал пенальти.

Английская Премьер-лига 2025/26. 32-й тур, 12 апреля
Кристал Пэлас – Ньюкасл – 2:1
Голы: Матета, 80, 90+4 – Осула, 43

Видеообзор

События матча

90’ +4
ГОЛ ! С пенальти забил Жан-Филипп Матета (Кристал Пэлас).
80’
ГОЛ ! Мяч забил Жан-Филипп Матета (Кристал Пэлас), асcист Тайрик Митчелл.
43’
ГОЛ ! Мяч забил Уильям Осула (Ньюкасл), асcист Льюис Майли.
