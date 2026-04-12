Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кристал Пэлас – Ньюкасл. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Чемпионат Англии
Кристал Пэлас
12.04.2026 16:00 - : -
Ньюкасл
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
12 апреля 2026, 12:23 |
168
0

Кристал Пэлас – Ньюкасл. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

ФК Кристал Пэлас

В воскресенье, 12 апреля, состоится поединок 32-го тура чемпионата Англии между «Кристал Пэлас» и «Ньюкаслом». По киевскому времени игра начнется в 16:00.

Кристал Пэлас

После успешного начала сезона у «орлов» началась затяжная безвыигрышная серия, которая закончилась только недавно. В общей сложности, за 30 матчей Премьер-лиги коллективу удалось набрать 39 очков, пока позволяют ему находиться на 14-м месте турнирной таблицы. Расстояние от зоны вылета за 8 туров до завершения чемпионата составляет 9 зачетных пунктов. В Кубке Англии действующий обладатель турнира оконфузился, вылетев от полупрофессионального «Максфилда» на стадии 1/32 финала.

Однако довольно неплохо шагают англичане в Лиге конференций, где им уже удалось квалифицироваться в четвертьфинал. В первом матче этого противостояния против «Фиорентины» «Кристалл Пэлас» одержал победу со счетом 3:0.

Ньюкасл

Далеко не лучшим образом идет сезон и для «сорок».
После 31 тура чемпионата Англии на балансе коллектива есть 42 балла, что позволяет ему занимать лишь 12-ю строчку общего зачета. Хотя расстояние от конкурентов еще не критично – даже от зоны Лиги чемпионов «Ньюкасл» отстает только на 7 очков. В национальном кубке клуб квалифицировался в 1/8 финала, но там потерпел поражение против мощного «Манчестер Сити».

В Лиге чемпионов англичанам удалось пройти в 1/8 финала, однако на этой стадии «Ньюкасл» с общим счетом 8:3 проиграл «Барселоне».

Личные встречи

В последних пяти играх между клубами преимущество имеет «Ньюкасл». За это время «сорокам» удалось одержать 3 победы, 1 игра завершилась вничью, а 1 раз торжествовал «Кристалл Пэлас».

Интересные факты

  • «Кристалл Пэлас» не проигрывает уже 5 домашних игр подряд.
  • В последних 9-х матчах «Кристалл Пэлас» проиграл только 1 раз.
  • «Ньюкасл», в свою очередь, победил только в 1/5 предыдущих матчей.
  • В 16/17 последних поединках «Ньюкасл» не смог сохранить ворота сухими.

Прогноз Sport.ua: обе команды забьют с коэффициентом 1.6 по линии БК betking.

Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем