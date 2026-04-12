Экс-форвард сборной Украины: «Проспер Оба может забить гол в ворота ЛНЗ»

Бывший игрок национальной сборной Украины Иван Гецко эксклюзивно для Sport.ua сделал прогноз на центральный поединок 23 тура УПЛ ЛНЗ – «Шахтер», который пройдет в Черкассах 13 апреля.

«Несмотря на то, что «горняки» 16 апреля в Нидерландах будут проводить ответный матч четвертьфинала Лиги конференций с АЗ, и поэтому в Черкассах не обойдется без ротации в составе, думаю, это не помешает подопечным Арды Турана взять реванш у ЛНЗ за поражение в первом круге.

Кстати, не исключено, что в старте «Шахтера» выйдет и отличится забитым мячом Проспер Оба, который в прошлом году фейерил за черкасчан в том противостоянии с «горняками» на «Арене-Львов».

По-моему мнению, у «Шахтера» более длинная скамейка запасных, и резервисты сумеют оправдать надежды Арды Турана.

Каким будет счёт? 2:1 в пользу «горняков», которые сделают весомую заявку на завоевание «золота».

Пока в активе футболистов ЛНЗ и «Шахтера» по 50 очков, но у «горняков» одна игра в запасе.

