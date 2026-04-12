Украина. Премьер лига
12 апреля 2026, 21:50 |
1020
1

ПОНОМАРЕВ: «На сегодняшний день это самая сильная команда чемпионата»

ЛНЗ серьезно готовится к «Шахтеру»

12 апреля 2026, 21:50 |
1020
1 Comments
ПОНОМАРЕВ: «На сегодняшний день это самая сильная команда чемпионата»
ЛНЗ. Виталий Пономарев

Главный тренер ЛНЗ Виталий Пономарев поделился ожиданиями от матча 23-го тура УПЛ с «Шахтером».

– Изучаем «Шахтер». На сегодняшний день это самая сильная команда чемпионата. На протяжении многих лет она является флагманом украинского футбола. Это единственная украинская команда, которая осталась в еврокубках. Очень серьезный соперник, поэтому будем детально его изучать и готовиться к матчу.

Мотивировать перед каждой игрой нужно по-разному. Но в первом круге мы провели удачный матч с «Шахтером», на сборах качественно сыграли контрольную игру. Футболисты понимают, что могут конкурировать с этой командой. В психологическом плане нет ощущения неуверенности — наоборот, есть понимание, что с таким соперником можно играть.

Сложно сказать, как сложится матч. Футбол непредсказуем, сценарий может быть любым. Но команда готова играть на максимуме и дать серьезный бой «Шахтеру».

Вероятно, еще не было матча с такой вывеской в борьбе за призовые места в чемпионате. Он вызовет большой интерес у болельщиков. Со своей стороны могу пообещать, что команда приложит максимум усилий, чтобы хорошо себя проявить.

Ранее эксперты дали прогнозы на матч ЛНЗ – «Шахтер».

Виталий Пономарев ЛНЗ Черкассы Шахтер Донецк ЛНЗ - Шахтер Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Иван Чирко Источник: ФК ЛНЗ
Грунт для відступу ? Негоже вигравати, адже можна зіпсувати ювілей. Ай-я-яй...! Може для вас вже приготували місця за святковим столом!? Та вийдіть і порвіть цей "обєзьянник". Будьте МУЖИКАМИ !!!
