  4. БОЙКО – о скандале во Львове: Настаиваю, чтобы опубликовали переговоры VAR
12 апреля 2026, 23:19 | Обновлено 12 апреля 2026, 23:47
БОЙКО – о скандале во Львове: Настаиваю, чтобы опубликовали переговоры VAR

Денис Бойко убежден в том, что арбитр и VAR не правы

УАФ. Николай Балакин

Экс-вратарь «Динамо» Денис Бойко удивляется решению арбитра не поставить пенальти в матче «Карпаты» – «Александрия» (2:0).

Давайте не будем говорить о естественном или не естественном положении руки. Футболист «Карпат» выбивает мяч рукой, мяч летит вперед. Это не то, что где-то задел – это пенальти! На мой взгляд, это стопроцентный пенальти. Здесь даже обсуждать многое… Человек просто выбивает мяч рукой вперед. Он не играет головой.

Почему это не пенальти? На VAR нашли какой-то аргумент. Я хочу услышать, что человек сказал в ухо Балакину, чтобы он не отказался от своего первоначального решения. Я просто хочу, я прямо настаиваю на том, чтобы опубликовали эти переговоры VAR», – заявил Бойко.

На 90-й минуте при счете 1:0 мяч попал в руку защитника львовян, но арбитр пенальти не дал.

Денис Бойко Карпаты Львов Александрия Карпаты - Александрия чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига VAR судейство
Руслан Полищук
Руслан Полищук
Комментарии 3
Балакина очень стремно сливать кабинетам и комитетам. Выкрутят его из этог и следующих водоворотов и он еще шахтеров с полесьем рассудит(фото зачетное)
Всі хочуть. Але балакін же також міг не почути. Варіантів багато.
Ну, если экс-вратарь настаивает, то тут уже деваться некуда.
