БОЙКО – о скандале во Львове: Настаиваю, чтобы опубликовали переговоры VAR

Экс-вратарь «Динамо» Денис Бойко удивляется решению арбитра не поставить пенальти в матче «Карпаты» – «Александрия» (2:0).

Давайте не будем говорить о естественном или не естественном положении руки. Футболист «Карпат» выбивает мяч рукой, мяч летит вперед. Это не то, что где-то задел – это пенальти! На мой взгляд, это стопроцентный пенальти. Здесь даже обсуждать многое… Человек просто выбивает мяч рукой вперед. Он не играет головой.

Почему это не пенальти? На VAR нашли какой-то аргумент. Я хочу услышать, что человек сказал в ухо Балакину, чтобы он не отказался от своего первоначального решения. Я просто хочу, я прямо настаиваю на том, чтобы опубликовали эти переговоры VAR», – заявил Бойко.

На 90-й минуте при счете 1:0 мяч попал в руку защитника львовян, но арбитр пенальти не дал.