МАРКЕВИЧ: «Очень жаль, что он ушел так рано. Мог бы заиграть в Европе»

Известный тренер Мирон Маркевич высказался о знаменитом в прошлом украинском футболисте Андрее Гусине.

– Если бы Гусин переехал в Европу, то точно бы там не затерялся?

– 100%. Он в любой команде заиграл бы, тем более на позиции опорного полузащитника. Гусин выполнял невероятный объем черновой работы, сегодня таких футболистов мало. Сейчас все хотят играть только с мячом.

А из таких, как Андрей, в нашем футболе остался один Тарас Степаненко, но и у него уже солидный возраст. Гусин никогда лишнего не делал на поле: забрал-отдал, а еще и мог забить.

– Есть ли у вас какая-то история, связанная с Андреем, его слова или ассоциации, которые приходят вам в голову, когда вы вспоминаете о нем?

– Он был порядочным человеком и хорошим семьянином, а к тому же классным футболистом. Всё это в нем сочеталось. Сейчас таких трудно найти, потому что Андрей не пытался нарочно «выделяться» перед кем-то. Сейчас много подобного: игрок еще по мячу не ударил, а уже будущая звезда, публикуют фото их жен… Я на такое смотреть не могу.

Гусин жил скромно, спокойно, выполнял свою работу. Семья, повторюсь, у него была прекрасная. Нормальным человеком он был. Мне очень жаль, что Андрей так рано ушел. Он прожил яркую жизнь, хоть и короткую. Те времена я вспоминаю с огромной ностальгией и очень доволен тем, что сумел найти его для большого футбола. В свою очередь я благодарен ему за то, что Гусин доказал мне – я не ошибся.