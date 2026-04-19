МАРКЕВИЧ: «Очень жаль, что он ушел так рано. Мог бы заиграть в Европе»

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
Украина. Премьер лига
19 апреля 2026, 23:17 | Обновлено 19 апреля 2026, 23:38
Мирон Богданович вспомнил, каким футболистом был Гусин

УАФ. Мирон Маркевич

Известный тренер Мирон Маркевич высказался о знаменитом в прошлом украинском футболисте Андрее Гусине.

– Если бы Гусин переехал в Европу, то точно бы там не затерялся?

– 100%. Он в любой команде заиграл бы, тем более на позиции опорного полузащитника. Гусин выполнял невероятный объем черновой работы, сегодня таких футболистов мало. Сейчас все хотят играть только с мячом.

А из таких, как Андрей, в нашем футболе остался один Тарас Степаненко, но и у него уже солидный возраст. Гусин никогда лишнего не делал на поле: забрал-отдал, а еще и мог забить.

– Есть ли у вас какая-то история, связанная с Андреем, его слова или ассоциации, которые приходят вам в голову, когда вы вспоминаете о нем?

– Он был порядочным человеком и хорошим семьянином, а к тому же классным футболистом. Всё это в нем сочеталось. Сейчас таких трудно найти, потому что Андрей не пытался нарочно «выделяться» перед кем-то. Сейчас много подобного: игрок еще по мячу не ударил, а уже будущая звезда, публикуют фото их жен… Я на такое смотреть не могу.

Гусин жил скромно, спокойно, выполнял свою работу. Семья, повторюсь, у него была прекрасная. Нормальным человеком он был. Мне очень жаль, что Андрей так рано ушел. Он прожил яркую жизнь, хоть и короткую. Те времена я вспоминаю с огромной ностальгией и очень доволен тем, что сумел найти его для большого футбола. В свою очередь я благодарен ему за то, что Гусин доказал мне – я не ошибся.

Мирон Маркевич Андрей Гусин
Дмитрий Олийченко Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(14)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
А что заставило Мирона вспомнить про Гусева?? У того ДР был недавно??
Ответить
-1
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем