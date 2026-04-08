Сборную Украины может возглавить тренер, которого будет слушать Ярмоленко

Журналист Михаил Спиваковский высказался о возможном назначении Мирона Маркевича на должность главного тренера сборной Украины.

По информации источника, кандидатура опытного специалиста рассматривается руководством УАФ благодаря его авторитету, который способен влиять на атмосферу внутри команды.

«Если говорить о Маркевиче в сборной, то это прежде всего о фигуре с большим авторитетом. Это человек, который может зайти в раздевалку и своей харизмой фактически подчинить себе команду – примерно так, как это когда-то делал Лобановский.

Его будут слушать футболисты уровня Зинченко, Малиновского, Яремчука и даже Ярмоленко. В то же время есть и другая сторона – Маркевич давно не работал на постоянной основе, у него может не быть современного штаба или методик.

Именно поэтому идея тандема с молодым специалистом выглядит логичной. Это может быть баланс: с одной стороны – опыт, харизма и мотивация, с другой – современный подход и тактика. Такой вариант выглядит интереснее, чем тренер, который силен только в одном компоненте», – сказал Спиваковский.