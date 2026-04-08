Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сборную Украины может возглавить тренер, которого будет слушать Ярмоленко
Украина. Премьер лига
08 апреля 2026, 23:42 |
1986
2

Сборную Украины может возглавить тренер, которого будет слушать Ярмоленко

Рассматривается кандидатура Мирона Маркевича

УАФ. Мирон Маркевич

Журналист Михаил Спиваковский высказался о возможном назначении Мирона Маркевича на должность главного тренера сборной Украины.

По информации источника, кандидатура опытного специалиста рассматривается руководством УАФ благодаря его авторитету, который способен влиять на атмосферу внутри команды.

«Если говорить о Маркевиче в сборной, то это прежде всего о фигуре с большим авторитетом. Это человек, который может зайти в раздевалку и своей харизмой фактически подчинить себе команду – примерно так, как это когда-то делал Лобановский.

Его будут слушать футболисты уровня Зинченко, Малиновского, Яремчука и даже Ярмоленко. В то же время есть и другая сторона – Маркевич давно не работал на постоянной основе, у него может не быть современного штаба или методик.

Именно поэтому идея тандема с молодым специалистом выглядит логичной. Это может быть баланс: с одной стороны – опыт, харизма и мотивация, с другой – современный подход и тактика. Такой вариант выглядит интереснее, чем тренер, который силен только в одном компоненте», – сказал Спиваковский.

Мирон Маркевич сборная Украины по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: ТаТоТаке
Оцените материал
(18)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Ви що, дідові 75 років. Дайте йому ще кілька років пожити , майте совість! Нехай краще щось там коментує.
Ответить
-1
Показать Скрыть 1 ответ
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем