Штутгарт вышел на третье место, Кельн отдалился от зоны вылета

Подошли к концу некоторые матчи 29-го тура чемпионата Германии.

В битве за выживание «Кельн» – «Вердер» результат был предопределен к середине первого тайма, когда Саид эль-Мала быстро забил с пенальти, а на 24-й минуте у гостей был удален Марко Фридль за срыв контратаки. Тайм спустя Рагнар Ахе удвоил счет, но соперник вернул интригу ударом с 11 метров от Романо Шмида. И только под финальный свисток была поставлена точка автоголом Мио Бакхауса – 3:1.

Также во втором тайме судья отменил из-за офсайда еще один гол «Кельна» после удара Алессио Кастро-Монтеса. Дженк Озкаджар и Лука Вальдшмидт отметились выстрелами в каркас ворот.

Чемпионат Германии. 29-й тур, 12 апреля

«Кельн» – «Вердер» – 3:1

Голы: эль-Мала (пен.), 7, Ахе, 65, Бакхаус (в свои ворота), 90 – Шмид (пен.), 76.

Удаление: Фридль («Вердер»), 24.

«Штутгарт» рванул на третье место, разгромив «Гамбург» со счетом 4:0. Ангело Штиллер и Крис Фюрих забили до перерыва, а после паузы отличились Максимилиан Миттельштедт и Билал эль-Ханнус. Дениз Ундав запомнился ударом мимо ворот с пенальти.

«Штутгарт» – «Гамбург» – 4:0

Голы: Штиллер, 21, Фюрих, 32, Миттельштедт, 56, эль-Ханнус, 86.

Незабитый пенальти: Ундав, 82.

Закрыли тур «Майнц» и «Фрайбург» равной игрой без обилия моментов. Судьбу матча решил удар головой Лукаса Хелера на 47-й минуте – 0:1.

«Майнц» – «Фрайбург» – 1:0

Гол: Хелер, 47.