Ринат Ахметов осуществил мечту футболиста Шахтера и сборной Украины

Защитник Валерий Бондарь признался, что с детства мечтал увидеть президента «Шахтера» Рината Ахметова, и его мечта сбылась после матча против «АЗ» в Лиге конференций (3:0).

«Сбылась мечта маленького мальчика, выросшего в академии донецкого «Шахтера», – увидеть вживую президента нашего клуба, пообщаться и лично поблагодарить за все. День, который останется в памяти на всю жизнь», – написал Бондарь в своем Instagram.

