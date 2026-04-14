Ринат Ахметов осуществил мечту футболиста Шахтера и сборной Украины
Бондарь – о встрече с Ахметовым
Защитник Валерий Бондарь признался, что с детства мечтал увидеть президента «Шахтера» Рината Ахметова, и его мечта сбылась после матча против «АЗ» в Лиге конференций (3:0).
«Сбылась мечта маленького мальчика, выросшего в академии донецкого «Шахтера», – увидеть вживую президента нашего клуба, пообщаться и лично поблагодарить за все. День, который останется в памяти на всю жизнь», – написал Бондарь в своем Instagram.
Ранее президент донецкого «Шахтера» Ринат Ахметов на церемонии прощания с легендарным румынским тренером Мирчей Луческу рассказал о своих отношениях с умершим специалистом.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Оце у Ахметова маскування.😂