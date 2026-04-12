Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шахтеру на заметку. АЗ разгромил соперника перед матчем Лиги конференций
Чемпионат Нидерландов
АЗ Алкмаар
12.04.2026 17:45 – FT 3 : 0
Херенвен
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Нидерланды
12 апреля 2026, 20:56 | Обновлено 12 апреля 2026, 21:00
251
1

Шахтеру на заметку. АЗ разгромил соперника перед матчем Лиги конференций

«Херенвен» стал жертвой команды из Алкмаара

Getty Images/Global Images Ukraine

12 апреля АЗ Алкмаар дома сыграл в 30-м туре чемпионата Нидерландов против «Херенвена».

Хозяева сохранили свои ворота в неприкосновенности и наказали соперника за ошибки – 3:0 в пользу АЗ.

Феерически матч сложился для полузащитника Свена Мейнанса, который за две минуты оформил дубль.

После этого результата АЗ занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата, имея в активе 48 очков. «Херенвен» находится ниже: восьмое место и 44 балла.

Следующий поединок АЗ проведет против донецкого «Шахтера» в ответном матче 1/4 финала Лиги конференций. Первая встреча команд в Кракове (Польша) завершилась победой «горняков» – 3:0.

Чемпионат Нидерландов. 30-й тур, 12 апреля

АЗ – «Херенвен» – 3:0

Голы: Мейнанс, 7, 8, Перротт, 71

Андрей Витренко
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Це вчергове доводить і показує наскільки Шахтар зараз неймовірно сильний
Ответить
0
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем