Шахтеру на заметку. АЗ разгромил соперника перед матчем Лиги конференций

12 апреля АЗ Алкмаар дома сыграл в 30-м туре чемпионата Нидерландов против «Херенвена».

Хозяева сохранили свои ворота в неприкосновенности и наказали соперника за ошибки – 3:0 в пользу АЗ.

Феерически матч сложился для полузащитника Свена Мейнанса, который за две минуты оформил дубль.

После этого результата АЗ занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата, имея в активе 48 очков. «Херенвен» находится ниже: восьмое место и 44 балла.

Следующий поединок АЗ проведет против донецкого «Шахтера» в ответном матче 1/4 финала Лиги конференций. Первая встреча команд в Кракове (Польша) завершилась победой «горняков» – 3:0.

Голы: Мейнанс, 7, 8, Перротт, 71