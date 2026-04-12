Шахтеру на заметку. АЗ разгромил соперника перед матчем Лиги конференций
«Херенвен» стал жертвой команды из Алкмаара
12 апреля АЗ Алкмаар дома сыграл в 30-м туре чемпионата Нидерландов против «Херенвена».
Хозяева сохранили свои ворота в неприкосновенности и наказали соперника за ошибки – 3:0 в пользу АЗ.
Феерически матч сложился для полузащитника Свена Мейнанса, который за две минуты оформил дубль.
После этого результата АЗ занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата, имея в активе 48 очков. «Херенвен» находится ниже: восьмое место и 44 балла.
Следующий поединок АЗ проведет против донецкого «Шахтера» в ответном матче 1/4 финала Лиги конференций. Первая встреча команд в Кракове (Польша) завершилась победой «горняков» – 3:0.
Чемпионат Нидерландов. 30-й тур, 12 апреля
АЗ – «Херенвен» – 3:0
Голы: Мейнанс, 7, 8, Перротт, 71
👏 Great work, important win!— AZ (@AZAlkmaar) April 12, 2026
7. Mijnans (1-0)
9. Mijnans (2-0)
71. Parrott (3-0)#AZAlkmaar #azhee #TheFutureIsOurs pic.twitter.com/gyX4HAGv7W
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
