12 апреля 2026, 19:37
Герреро был далеко не худшим в составе Динамо против Металлиста 1925

ФК Динамо. Эдуардо Герреро

В 23-м туре чемпионата Украины «Металлист 1925» обыграл «Динамо» (1:0), реализовав едва ли не единственный полумомент в игре. Киевляне были постоянно на мяче, но в финальной стадии атак ничего не получалось, так как Эдуардо Герреро был бледной тенью Матвея Пономаренко, не приехавшего в Житомир из-за дисквалификации. Панамца во втором тайме на острие заменил Шола Огундана, у которого совсем ничего не вышло.

По оценкам Sofascorе, Герреро получил не самый плохой балл – 6,8. Худшие показатели у хавбека Николая Шапаренко, а также у игроков обороны: Александра Тымчика, Константина Вивчаренко и Руслана Нещерета. Кроме того, никто из вышедших на замену футболистов не смог сыграть лучше эквадорца. Самый высокий балл у капитана Андрея Ярмоленко.

После замены Герреро недовольно плюнул на газон и сорвал с себя черную повязку, направившись сразу в раздевалку.

Оценки за игру

Эдуардо Герреро Динамо Киев Металлист 1925 Металлист 1925 - Динамо Шола Огундана Николай Шапаренко Александр Тымчик Константин Вивчаренко Руслан Нещерет Андрей Ярмоленко
Руслан Полищук Источник: SofaScore
