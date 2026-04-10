Динамо готово расстаться с футболистом национальной сборной

Нападающий киевского «Динамо» и национальной сборной Панамы по футболу Эдуардо Герреро может в скором времени сменить клуб.

Как отмечает источник, киевский клуб точно летом готовит трансфер игрока, который не оправдал ожиданий. На футболиста претендует харьковский «Металлист 1925».

В этом сезоне в активе Герреро 26 матчей на клубном уровне, семь забитых голов и одна результативная передача.

Ранее бывший футболист «Динамо» Андрей Богданов остался разочарован игрой Эдуардо Герреро.