  4. Динамо готово расстаться с футболистом национальной сборной
10 апреля 2026, 23:22 |
Динамо готово расстаться с футболистом национальной сборной

Герреро может покинуть клуб

Нападающий киевского «Динамо» и национальной сборной Панамы по футболу Эдуардо Герреро может в скором времени сменить клуб.

Как отмечает источник, киевский клуб точно летом готовит трансфер игрока, который не оправдал ожиданий. На футболиста претендует харьковский «Металлист 1925».

В этом сезоне в активе Герреро 26 матчей на клубном уровне, семь забитых голов и одна результативная передача.

Ранее бывший футболист «Динамо» Андрей Богданов остался разочарован игрой Эдуардо Герреро.

Эдуардо Герреро Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: Инсайды от Пасичныка
Мільйонів 4-5 доларів спокійно можна з МХ1925 збити за панамця, якщо за Яцика, якій нічого крім бігу не вміє, харківяни 4 давали.  
