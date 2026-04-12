Определена чемпионка турнира WTA 500 в Линце

12 апреля на турнире WTA 500 в Линце (Австрия) состоялся финальный матч.

Трофей пятисотника разыграли «нейтралка» Мирра Андреева (WTA 10) и зашифрованная под австрийский флаг россиянка Анастасия Потапова (WTA 97). Андреева переиграла Потапову в трех сетах за 1 час и 57 минут.

WTA 500 Линц. Хард в помещении. Финал

Мирра Андреева [1] – Анастасия Потапова – 1:6, 6:4, 6:3

Украину в Линце представляли Даяна Ястремская и Ангелина Калинина.

Ястремская и Калинина покинули соревнования во втором круге. Даяна после победы над Энн Ли уступила Елене-Габриэле Русе. Ангелина, которая попала в основу как лаки-лузер, на старте прошла Панну Удварди, а потом отказалась от матча 1/8 финала с Донной Векич.