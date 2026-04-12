Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Буковина – Феникс-Мариуполь – 2:1. Победа лидера. Видео голов и обзор матча
Первая лига
Буковина
12.04.2026 14:00 – FT 2 : 1
Феникс-Мариуполь
Украина. Первая лига
12 апреля 2026, 17:52 | Обновлено 12 апреля 2026, 17:53
Буковина – Феникс-Мариуполь – 2:1. Победа лидера. Видео голов и обзор матча

«Буковина» продолжила свою победную серию

В воскресенье, 12 апреля, в Черновцах состоялся матч 23-го тура Первой лиги. «Буковина» обыграла «Феникс-Мариуполь», забив решающий мяч перед финальным свистком.

«Буковина» уверенно возглавляет турнирную таблицу Первой лиги. Команда Сергея Шищенко пока не проиграла ни одного официального матча в сезоне.

Не устоял перед лидером и «Феникс-Мариуполь». Хотя победа далась «Буковине» совсем непросто.

Хозяева открыли счет в конце первого тайма. На первой компенсированной минуте отличился Виталий Груша.

«Феникс-Мариуполь» отыгрался на 77-й минуте. Назар Грицак головой переправил мяч в ворота после подачи с правого фланга.

«Буковина» не хотела прерывать победную серию. И достигла своего. На 90+6-й минуте Вадим Витенчук ударом в левый нижний угол принес своей команде три очка.

Первая лига. 23-й тур. Черновцы, стадион «Буковина». 12 апреля

«Буковина» – «Феникс-Мариуполь» – 2:1

Голы: Груша, 45+1, Витенчук, 90+6 – Грицак, 77

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Вадим Витенчук (Буковина).
77’
ГОЛ ! Мяч забил Nazar Grytsak (Феникс-Мариуполь).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Виталий Груша (Буковина).
