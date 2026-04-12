Вырвали победу. Буковина на последних секундах дожала Феникс-Мариуполь

В воскресенье, 12 апреля, в Черновцах состоялся матч 23-го тура Первой лиги «Буковина» – «Феникс-Мариуполь». Хозяева вырвали победу, забив перед финальным свистком.

«Буковина» уверенно лидирует в Первой лиге. Команда Сергея Шищенко пока не проиграла ни одного официального матча в сезоне.

Не устоял перед лидером и «Феникс-Мариуполь». Правда победа далась «Буковине» непросто.

Хозяева открыли счет в конце первого тайма. На первой компенсированной минуте отличился Виталий Груша.

«Феникс-Мариуполь» отыгрался на 77-й минуте. Назар Грицак головой переправил мяч в ворота после подачи с правого фланга.

«Буковина» старалась вырвать победу. И достигла своего. На 90+6-й минуте Вадим Витенчук ударом в левый нижний угол принес своей команде три очка.

Первая лига. 23-й тур. Черновцы, стадион «Буковина».12 апреля

«Буковина» – «Феникс-Мариуполь» – 2:1

Голы: Груша, 45+1, Витенчук, 90+6 – Грицак, 77

