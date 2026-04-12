  Вырвали победу. Буковина на последних секундах дожала Феникс-Мариуполь
12.04.2026 14:00 – FT 2 : 1
Украина. Первая лига
12 апреля 2026, 16:09 | Обновлено 12 апреля 2026, 16:12
Вырвали победу. Буковина на последних секундах дожала Феникс-Мариуполь

Поединок «Буковина» – «Феникс-Мариуполь» завершился со счетом 2:1

В воскресенье, 12 апреля, в Черновцах состоялся матч 23-го тура Первой лиги «Буковина» – «Феникс-Мариуполь». Хозяева вырвали победу, забив перед финальным свистком.

«Буковина» уверенно лидирует в Первой лиге. Команда Сергея Шищенко пока не проиграла ни одного официального матча в сезоне.

Не устоял перед лидером и «Феникс-Мариуполь». Правда победа далась «Буковине» непросто.

Хозяева открыли счет в конце первого тайма. На первой компенсированной минуте отличился Виталий Груша.

«Феникс-Мариуполь» отыгрался на 77-й минуте. Назар Грицак головой переправил мяч в ворота после подачи с правого фланга.

«Буковина» старалась вырвать победу. И достигла своего. На 90+6-й минуте Вадим Витенчук ударом в левый нижний угол принес своей команде три очка.

Первая лига. 23-й тур. Черновцы, стадион «Буковина».12 апреля

«Буковина» – «Феникс-Мариуполь» – 2:1

Голы: Груша, 45+1, Витенчук, 90+6 – Грицак, 77

Видеозапись матча

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Вадим Витенчук (Буковина).
77’
ГОЛ ! Мяч забил Nazar Grytsak (Феникс-Мариуполь).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Виталий Груша (Буковина).
По теме:
Заря – Эпицентр. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Клуб УПЛ выступил с официальным обращением к Шевченко
Снова не забили. Ингулец сыграл вничью с запорожским Металлургом
ОФИЦИАЛЬНО. Александрия выступила с заявлением после матча против Карпат
Футбол | 12 апреля 2026, 08:23 52
ОФИЦИАЛЬНО. Александрия выступила с заявлением после матча против Карпат
ОФИЦИАЛЬНО. Александрия выступила с заявлением после матча против Карпат

«Горожане» обратились в УАФ

Экс-арбитр ФИФА: «У Динамо не должно быть претензий к арбитру»
Футбол | 12 апреля 2026, 13:23 4
Экс-арбитр ФИФА: «У Динамо не должно быть претензий к арбитру»
Экс-арбитр ФИФА: «У Динамо не должно быть претензий к арбитру»

По мнению Мирослава Ступара, Роман Блавацкий справился со своими обязанностями

Журналист: «Дай Бог, чтобы он остался в Шахтере еще на 20 лет»
Футбол | 12.04.2026, 09:06
Журналист: «Дай Бог, чтобы он остался в Шахтере еще на 20 лет»
Журналист: «Дай Бог, чтобы он остался в Шахтере еще на 20 лет»
Комо – Интер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Футбол | 12.04.2026, 16:18
Комо – Интер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Комо – Интер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Тайсон Фьюри вернулся! Цыганский король победил россиянина Махмудова
Бокс | 12.04.2026, 01:00
Тайсон Фьюри вернулся! Цыганский король победил россиянина Махмудова
Тайсон Фьюри вернулся! Цыганский король победил россиянина Махмудова
Подарували дуже класні емоції власним вболівальникам. Маріупольці достойний суперник, їм велика подяка і повага
С овертаймами. Определен победитель Кубка Украины
С овертаймами. Определен победитель Кубка Украины
10.04.2026, 20:17 3
Футзал
Леннокс ЛЬЮИС: «Он сделает то, что захочет. Нокаутирует его в 7–8 раунде»
Леннокс ЛЬЮИС: «Он сделает то, что захочет. Нокаутирует его в 7–8 раунде»
11.04.2026, 19:58 1
Бокс
Аль-Шейх анонсировал самый большой бой в мире, которого ждали годами
Аль-Шейх анонсировал самый большой бой в мире, которого ждали годами
11.04.2026, 23:10 1
Бокс
«Луческу умер не внезапно, а...» В Румынии шокировали новостью о Мистере
«Луческу умер не внезапно, а...» В Румынии шокировали новостью о Мистере
11.04.2026, 07:57 6
Футбол
Дисциплина бьет класс. Металлист 1925 обыграл киевское Динамо
Дисциплина бьет класс. Металлист 1925 обыграл киевское Динамо
11.04.2026, 17:30 434
Футбол
Италия нашла способ, как 100% попасть на чемпионат мира
Италия нашла способ, как 100% попасть на чемпионат мира
10.04.2026, 18:35 1
Футбол
Костюк объяснил поражение Динамо в матче с Металлистом 1925
Костюк объяснил поражение Динамо в матче с Металлистом 1925
12.04.2026, 05:35 16
Футбол
У Игоря Суркиса возникли проблемы – он не смог покинуть Украину
У Игоря Суркиса возникли проблемы – он не смог покинуть Украину
11.04.2026, 09:08 11
Футбол
