  4. Буковина – Феникс-Мариуполь. Прогноз и анонс матча Первой лиги Украины
10 апреля 2026, 20:57 | Обновлено 10 апреля 2026, 21:03
Матч начнется 12 апреля в 14:00 по Киеву

В воскресенье, 12 апреля, состоится поединок 23-го тура Первой лиги Украины между «Буковиной» и «Фениксом-Мариуполем». По киевскому времени игра начнется в 14:00.

Текущий сезон складывается для черновицкой команды просто замечательно. После 22 туров Первой лиги на балансе «Буковины» уже 60 зачетных пунктов, позволяющих ей находиться на вершине турнирной таблицы. Ближайший конкурент, «Черноморец», отстает от желто-черных уже на 12 очков.

В Кубке Украины буковинцы тоже шагают очень уверенно. Команда дошла уже до полуфинала, а на своем пути выбила «Авангард», «Карпаты», «Ниву Тернополь» и «ЛНЗ». В матче 1/2 «Буковина» будет играть против киевского «Динамо».

А вот для мариупольцев текущий сезон складывается достаточно средне. По итогам 22 туров Первой лиги на балансе «Феникса» есть только 23 балла, благодаря которым тот занимает 13-ю строчку турнирной таблицы. Столько же очков у «Пробия», который находится на безопасном 12-м месте, но у него есть лучшая статистика в дополнительных показателях.

В национальном кубке «Феникс-Мариуполь» обыграл «Ужгород», «Металлург» и «Агротех», однако в четвертьфинале коллектив уступил «Чернигову» в серии пенальти после ничьей 0:0 по итогам основного времени.

Личные встречи

За последние 3 года коллективы встречались между собой только один раз – в 1-м круге текущего сезона чемпионата. Тогда победу со счетом 2:3 одержала «Буковина».

Интересные факты

  • В 3/4 последних матчах «Буковины» в Первой лиге было забито больше 2.5 гола. Такую же статистику имеет и «Феникс-Мариуполь».
  • «Феникс-Мариуполь» не сохранил ворота сухими ни в одном из 4-х матчей весенней части Первой лиги.
  • «Буковина» забила 51 гол в текущем сезоне Первой лиги – лучший показатель среди всех команд.

Прогноз Sport.ua: тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.6 по линии БК betking.

Денис Кирильчук Sport.ua
