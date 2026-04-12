  4. Клуб УПЛ выступил с официальным обращением к Шевченко
12 апреля 2026, 15:21 |
1879
9

Клуб УПЛ выступил с официальным обращением к Шевченко

Колос задал несколько вопросов по арбитражу

12 апреля 2026, 15:21 |
1879
9 Comments
Клуб УПЛ выступил с официальным обращением к Шевченко
ФК Колос

Коваливский «Колос» обратился с официальным заявлением к президенту Украинской ассоциации футбола Андрею Шевченко и председателю Комитета арбитров УАФ Екатерине Монзуль:

«ОТКРЫТОЕ ОБРАЩЕНИЕ

ФК «КОЛОС» КОВАЛЕВКА к президенту УАФ Шевченко А.М. и председателю Комитета арбитров УАФ Монзуль К.В. относительно качества судейства в матчах весенней части Чемпионата Украины по футболу

Уважаемые господа!

Накануне встречи Президента УАФ с руководителями УПЛ и клубов, темой которой являются вопросы судейства в футболе, ФК «Колос» Коваливка обращается к Вам с вопросами, ответы на которые наш клуб хотел бы получить до данной встречи.

Данные вопросы уже были частично адресованы ФК «Колос» Коваливка председателю Комитета арбитров УАФ Екатерине Монзуль, но до сегодняшнего дня остались без ответа.

Вместо этого каждый следующий тур Чемпионата Украины порождает новые подобные вопросы, что свидетельствует о системных проблемах в украинском арбитраже, в частности:

1. В матче 20-го тура Чемпионата УПЛ по футболу сезона 2025/2026 гг. между командами «Колос» Коваливка – «Заря» Луганск на 88-й минуте матча игрок команды «Заря» Луганск №10 Жуниор Рейс толкнул в спину игрока команды «Колос» Коваливка №3 Козика Эдуарда, после чего последний столкнулся с вратарем команды «Колос» Коваливка №31 Пахолюком Иваном и фактически помешал ему отбить мяч.

По итогам данного эпизода в ворота команды «Колос» Коваливка командой «Заря» Луганск был забит мяч, при этом арбитр матча засчитал гол и не проверил эпизод с помощью системы VAR.

2. В матче 21-го тура Чемпионата УПЛ по футболу сезона 2025/2026 гг. между командами «Верес» Ровно – «Колос» Коваливка на 90-й минуте матча игрок команды «Верес» Ровно №11 Весли П. в своей штрафной площадке ударил сзади ногой по ноге игрока команды «Колос» Коваливка №77 Понедельнику в момент владения последним мячом, что, по мнению нашего клуба, было основанием для назначения пенальти в ворота команды «Верес» Ровно.

По итогам данного эпизода арбитр матча не зафиксировал нарушение и не проверил эпизод с помощью системы VAR.

3. В матче 23-го тура Чемпионата УПЛ по футболу сезона 2025/2026 гг. между командами «Рух» Львов – «Колос» Коваливка на 26-й минуте матча игрок команды «Колос» Коваливка №14 Кане Ибрагим нанес удар по воротам соперника и попал в руку игроку команды «Рух» Львов №15 Пидгурскому, который находился в своей штрафной площадке, что, по мнению нашего клуба, было основанием для назначения пенальти в ворота команды «Рух» Львов.

По итогам данного эпизода арбитр матча не зафиксировал нарушение и не проверил эпизод с помощью системы VAR.

При этом данный арбитр уже обслуживал матч этих же команд в весенней части Чемпионата УПЛ по футболу сезона 2024/2025 гг., и на 90+3 минуте матча при счете 0:1 в пользу команды «Рух» Львов не зафиксировал игру рукой игрока команды гостей №52 Слюбика в своей штрафной площади и не назначил пенальти.

Таким образом, в двух из трех вышеупомянутых матчей командой «Колос» Ковалевка были потеряны турнирные очки, что, по нашему мнению, могло быть связано с ошибками арбитров, приведенными выше.

На основании изложенного, с целью обеспечения принципов прозрачности и единого подхода к оценке и трактовке игровых эпизодов, а также с учетом практики Комитета арбитров УАФ по обнародованию материалов VAR в резонансных моментах матчей, ФК «Колос» Коваливка просит:

1. Предоставить видеозаписи вышеупомянутых эпизодов со всех доступных ракурсов системы VAR;

2. Предоставить аудиозаписи переговоров между арбитрами матчей и арбитрами VAR во время рассмотрения вышеупомянутых эпизодов;

3. Обеспечить обнародование указанных материалов в порядке, аналогичном практике, которая уже применяется Комитетом арбитров УАФ при рассмотрении спорных эпизодов матчей Украинской Премьер-лиги.

4. Предоставить ФК «Колос» Коваливка официальную позицию Комитета арбитров УАФ относительно оценки вышеупомянутых эпизодов по результатам рассмотрения данного обращения».

Дмитрий Вус Источник: ФК Колос Ковалевка
Це якесь непорозуміння! Андрій Миколайович розказує що УАФ чиста та прозора як сльоза українського вболівальника!
Да Вы заеб...ли Андрея Николаевича..Дайте спокойно человеку кайфовать, жить на чилле вне Украины..Но он обязательно скоро будет в Украине и выделит убогим два-три дня своего драгоценного времени..Если не будет неудобных вопросов и ситуаций..А если будет, то одним днём справится легенда 
Пожиттєво?
Вітаю всіх! Як я й казав, скриньку Пандори відкрито. Браво Палкін, браво Срна, тепер зможуть робити що треба, ніхто й уваги не зверне...
Только дай волю и сейчас все клубы завалят такими бумаженциями.
1. Судья всегда прав.
2. Если вам кажется, что судья ошибся, то смотрите п.1.
Так а шо там по Павелку?) 
