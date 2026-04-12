  ВИДЕО. Пресс-конференция сборной Украины после выхода в финальный этап КБДК
Кубок Билли Джин Кинг
12 апреля 2026, 11:09 |
162
0

ВИДЕО. Пресс-конференция сборной Украины после выхода в финальный этап КБДК

10 и 11 апреля сине-желтые одолели Польшу со счетом 4:0 в противостоянии Квалификации

12 апреля 2026, 11:09 |
162
0
ВИДЕО. Пресс-конференция сборной Украины после выхода в финальный этап КБДК
Svitolina Foundation. Сборная Украины по теннису

Женская сборная Украины по теннису во главе с капитаном Ильей Марченко провела пресс-конференцию после победы над Польшей (4:0) в матчевом противостоянии Квалификации Кубка Билли Джин Кинг и выхода в финальную часть турнира:

Александра Олейникова: «Если говорить о поддержке трибун, то для меня это невероятно, и я вообще очень тепло воспринимаю любых болельщиков, просто саму атмосферу, внимание к спорту. Потому что я всегда говорю, я занимаюсь теннисом 20 лет, мы здесь все 10 лет тренируемся, и, конечно, приятно видеть полные трибуны. Но свои болельщики – это прямо в самое сердце. И я, возможно, на корте выгляжу немного в своем мире, но это для меня очень важно. Поэтому я очень благодарна нашим болельщикам».

Людмила Киченок: «Мне лично было легче играть, когда это не решающая пара, и мы играли первыми. Поэтому мне этот формат больше нравится. Не знаю, как девушкам…»

Надежда Киченок: «Мне тоже больше нравится, потому что это очко, но не решающее, давления немного меньше, но все равно каждое очко важно».

Илья Марченко: «Конечно, мы очень рады, что у нас такой счет. Когда мы приехали сюда, мы ожидали ожесточенной битвы. И мы хорошо знали команду Польши. Конечно, ожидания были высокими, и я очень рад, что моя команда смогла выступить на самом высоком уровне. Я хотел бы поблагодарить всех девушек, которые приехали сюда, что нашли время в своем расписании представлять Украину и помочь нашей команде квалифицироваться. Конечно, вчерашние матчи начались очень нервно, и сегодняшняя пара была сумасшедшей, были сетболы, матчболы, то есть настоящие американские горки. К счастью, все сложилось в нашу пользу. Конечно, мы ждем Шэньчжэнь и очень рады этому результату».

Также сестры Киченок рассказали, как их отличать. Людмила и Надежда не считают – по сережкам, что они «прям одинаковые». А Илья Марченко ответил, что не собирается подсказывать соперникам.

ВИДЕО. Пресс-конференция сборной Украины после выхода в финальный этап КБДК

