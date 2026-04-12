Легенда Ворсклы: «Денег нет. Все имущество клуба в залогах и кредитах»

Новый спортивный директор полтавской Ворсклы Владимир Чеснаков откровенно рассказал о ситуации с долгами полтавского клуба.

– Владимир, поздравляем с возвращением в родной клуб! Кто вас пригласил на должность спортивного директора Ворсклы и какие задачи очертили?

– Три дня назад мне позвонил новый генеральный директор Максим Гарус и предложил такую ​​должность. Сказал: «Я разбираюсь в финансах, а в футболе не очень разбираюсь. Поэтому нужен посредник между командой и руководством, который поможет удержать Ворсклу в Первой лиге».

Мне донесли, что с финансами все очень тяжело. Я пришел на общественных началах.

– А с чем конкретно связаны финансовые проблемы? Отсутствие денег на балансе клуба? Старые долги? Что-нибудь другое?

– Там и долги тянутся, и денег в клубе нет. Все, что вы говорите, так и есть.

Все имущество клуба в залогах, кредитах. В общем, ситуация очень печальная, скажем так, до которой довели прошлые руководители. Хочется материться, вы сами понимаете. Когда я шел сюда, то представлял себе ситуацию одним образом, а когда столкнулся с реальными проблемами..., – сказал Чеснаков.