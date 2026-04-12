Украина. Премьер лига
Легенда Ворсклы: «Денег нет. Все имущество клуба в залогах и кредитах»

Владимир Чеснаков признался, почему решил помочь родному клубу

ФК Ворскла. Владимир Чеснаков

Новый спортивный директор полтавской Ворсклы Владимир Чеснаков откровенно рассказал о ситуации с долгами полтавского клуба.

– Владимир, поздравляем с возвращением в родной клуб! Кто вас пригласил на должность спортивного директора Ворсклы и какие задачи очертили?

– Три дня назад мне позвонил новый генеральный директор Максим Гарус и предложил такую ​​должность. Сказал: «Я разбираюсь в финансах, а в футболе не очень разбираюсь. Поэтому нужен посредник между командой и руководством, который поможет удержать Ворсклу в Первой лиге».

Мне донесли, что с финансами все очень тяжело. Я пришел на общественных началах.

– А с чем конкретно связаны финансовые проблемы? Отсутствие денег на балансе клуба? Старые долги? Что-нибудь другое?

– Там и долги тянутся, и денег в клубе нет. Все, что вы говорите, так и есть.

Все имущество клуба в залогах, кредитах. В общем, ситуация очень печальная, скажем так, до которой довели прошлые руководители. Хочется материться, вы сами понимаете. Когда я шел сюда, то представлял себе ситуацию одним образом, а когда столкнулся с реальными проблемами..., – сказал Чеснаков.

По теме:
Кудровка – Кривбасс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Коуч Оболони: «Мы допустили ошибки и эти ошибки стали результативными»
ОФИЦИАЛЬНО. Александрия выступила с заявлением после матча против Карпат
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Костюк объяснил поражение Динамо в матче с Металлистом 1925
Футбол | 11 апреля 2026, 19:55 14
Костюк объяснил поражение Динамо в матче с Металлистом 1925
Костюк объяснил поражение Динамо в матче с Металлистом 1925

Недоволен реализацией моментов

Йожеф Сабо отреагировал на очередное поражение Динамо
Футбол | 11 апреля 2026, 18:14 8
Йожеф Сабо отреагировал на очередное поражение Динамо
Йожеф Сабо отреагировал на очередное поражение Динамо

Авторитетный специалист остался разочарован действиями «бело-синих»

В Шахтере есть футболист, которого клуб продаст за большие деньги
Футбол | 12.04.2026, 07:10
В Шахтере есть футболист, которого клуб продаст за большие деньги
В Шахтере есть футболист, которого клуб продаст за большие деньги
У Игоря Суркиса возникли проблемы – он не смог покинуть Украину
Футбол | 11.04.2026, 09:08
У Игоря Суркиса возникли проблемы – он не смог покинуть Украину
У Игоря Суркиса возникли проблемы – он не смог покинуть Украину
Александр УСИК: «Мы гуляли за ручку, но я не умел целоваться»
Бокс | 12.04.2026, 00:25
Александр УСИК: «Мы гуляли за ручку, но я не умел целоваться»
Александр УСИК: «Мы гуляли за ручку, но я не умел целоваться»
Популярные новости
В Динамо заявили, что судья помог Шахтеру выиграть матч
В Динамо заявили, что судья помог Шахтеру выиграть матч
11.04.2026, 04:32 6
Футбол
Жирона может указать Цыганкову на дверь. Названа причина
Жирона может указать Цыганкову на дверь. Названа причина
11.04.2026, 10:05 12
Футбол
Букмекеры выбрали фаворита в поединке Тайсона Фьюри и Арсланбека Махмудова
Букмекеры выбрали фаворита в поединке Тайсона Фьюри и Арсланбека Махмудова
11.04.2026, 12:17 1
Бокс
Реал – Жирона – 1:1. 90 минут Лунина и Цыганкова. Видео голов и обзор матча
Реал – Жирона – 1:1. 90 минут Лунина и Цыганкова. Видео голов и обзор матча
11.04.2026, 00:02 1
Футбол
Дисциплина бьет класс. Металлист 1925 обыграл киевское Динамо
Дисциплина бьет класс. Металлист 1925 обыграл киевское Динамо
11.04.2026, 17:30 426
Футбол
Тайсон Фьюри вернулся! Цыганский король победил россиянина Махмудова
Тайсон Фьюри вернулся! Цыганский король победил россиянина Махмудова
12.04.2026, 01:00 41
Бокс
Украина – Польша – 2:0. Комфортный гандикап: Свитолина разгромила Каву
Украина – Польша – 2:0. Комфортный гандикап: Свитолина разгромила Каву
10.04.2026, 19:57 8
Теннис
Таблица коэффициентов. Украина обогнала Румынию и приблизилась к Сербии
Таблица коэффициентов. Украина обогнала Румынию и приблизилась к Сербии
10.04.2026, 09:23 21
Футбол
