ФОТО. Барселона осуществит наибольший кошмар Реала

«Барселона» может осуществить один из наибольших кошмаров мадридского «Реала» в Эль Класико.

Если результаты сложатся не в пользу мадридцев в ближайшие недели, команда Альваро Арбелоа может быть вынуждена пойти на действительно унизительный шаг в матче против принципиального соперника.

В пятницу (10 апреля) «Реал» снова потерял очки в Ла Лиге, сыграв вничью 1:1 дома с «Жироной» – всего через три дня после поражения 1:2 от «Баварии» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов.

Чтобы еще больше усложнить ситуацию для «сливочных», в субботу (11 апреля) команда Ханси Флика уверенно разгромила «Эспаньол» – дубль Феррана Торреса, а также голы Ламина Ямаля и Маркуса Рэшфорда принесли «Барселоне» победу 4:1 на «Камп Ноу». Таким образом каталонцы увеличили отрыв на вершине таблицы до девяти очков за семь туров до конца.

Этот результат означает, что «Реал» может быть вынужден устроить «коридор почета» для «Барселоны» при следующей встрече команд на «Камп Ноу» 10 мая. Другой сценарий – каталонцы могут оформить чемпионство прямо в матче против мадридцев.

Если «Реал» продолжит терять очки, а «Барселона» выиграет все оставшиеся матчи, ситуация с «коридором почета» станет реальностью. В то же время, если мадридцы выиграют все свои игры, «Барселона» все равно сможет оформить титул в Эль Класико.

До этого матча «Барселона» сыграет против «Сельты», «Хетафе» и «Осасуны», тогда как «Реал» встретится с «Алавесом», «Бетисом» и «Эспаньолом».

Напомним, что в 2018 году «Реал» отказался делать «коридор почета» для «Барселоны», несмотря на то, что каталонцы уже стали чемпионами. Тогдашний главный тренер Зинедин Зидан объяснил это тем, что «Барселона» не сделала аналогичный жест после победы «Реала» на клубном чемпионате мира.

Ранее в этом году президент «Барселоны» Жоан Лапорта также раскритиковал мадридцев за отсутствие «коридора почета» после победы каталонцев в Суперкубке Испании.

«В победе и поражении нужно быть щедрыми и уважительными. Это спорт… Я считаю, что мы были щедры в своей победе и проявили уважение к сопернику», – заявил Лапорта в эфире RAC1.