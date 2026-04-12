  ФОТО. Барселона осуществит наибольший кошмар Реала
12 апреля 2026
ФОТО. Барселона осуществит наибольший кошмар Реала

Мадридский Реал ожидают только плохие сценарии в Ла Лиге...

12 апреля 2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

«Барселона» может осуществить один из наибольших кошмаров мадридского «Реала» в Эль Класико.

Если результаты сложатся не в пользу мадридцев в ближайшие недели, команда Альваро Арбелоа может быть вынуждена пойти на действительно унизительный шаг в матче против принципиального соперника.

В пятницу (10 апреля) «Реал» снова потерял очки в Ла Лиге, сыграв вничью 1:1 дома с «Жироной» – всего через три дня после поражения 1:2 от «Баварии» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов.

Чтобы еще больше усложнить ситуацию для «сливочных», в субботу (11 апреля) команда Ханси Флика уверенно разгромила «Эспаньол» – дубль Феррана Торреса, а также голы Ламина Ямаля и Маркуса Рэшфорда принесли «Барселоне» победу 4:1 на «Камп Ноу». Таким образом каталонцы увеличили отрыв на вершине таблицы до девяти очков за семь туров до конца.

Этот результат означает, что «Реал» может быть вынужден устроить «коридор почета» для «Барселоны» при следующей встрече команд на «Камп Ноу» 10 мая. Другой сценарий – каталонцы могут оформить чемпионство прямо в матче против мадридцев.

Если «Реал» продолжит терять очки, а «Барселона» выиграет все оставшиеся матчи, ситуация с «коридором почета» станет реальностью. В то же время, если мадридцы выиграют все свои игры, «Барселона» все равно сможет оформить титул в Эль Класико.

До этого матча «Барселона» сыграет против «Сельты», «Хетафе» и «Осасуны», тогда как «Реал» встретится с «Алавесом», «Бетисом» и «Эспаньолом».

Напомним, что в 2018 году «Реал» отказался делать «коридор почета» для «Барселоны», несмотря на то, что каталонцы уже стали чемпионами. Тогдашний главный тренер Зинедин Зидан объяснил это тем, что «Барселона» не сделала аналогичный жест после победы «Реала» на клубном чемпионате мира.

Ранее в этом году президент «Барселоны» Жоан Лапорта также раскритиковал мадридцев за отсутствие «коридора почета» после победы каталонцев в Суперкубке Испании.

«В победе и поражении нужно быть щедрыми и уважительными. Это спорт… Я считаю, что мы были щедры в своей победе и проявили уважение к сопернику», – заявил Лапорта в эфире RAC1.

По теме:
ФОТО. Как Мбаппе разрушил Реал Мадрид – красноречивая статистика
Отдых для лидеров. Атлетико проиграл Севилье, которая борется за выживание
Барселона – Эспаньол – 4:1. Разгром в дерби. Видео голов и обзор матча
Максим Лапченко Источник: Sport Bible
У Игоря Суркиса возникли проблемы – он не смог покинуть Украину
Футбол | 11 апреля 2026, 09:08 10
У Игоря Суркиса возникли проблемы – он не смог покинуть Украину
У Игоря Суркиса возникли проблемы – он не смог покинуть Украину

Стало известно, почему президент «Динамо» не посетил похороны Луческу

ФОТО. Она затмила Лигу чемпионов: фанаты не могут отвести взгляд
Футбол | 12 апреля 2026, 00:15 0
ФОТО. Она затмила Лигу чемпионов: фанаты не могут отвести взгляд
ФОТО. Она затмила Лигу чемпионов: фанаты не могут отвести взгляд

Ева Мурати порадовала новым эффектным образом

В Динамо заявили, что судья помог Шахтеру выиграть матч
Футбол | 11.04.2026, 04:32
В Динамо заявили, что судья помог Шахтеру выиграть матч
В Динамо заявили, что судья помог Шахтеру выиграть матч
Манчестер Сити ликует. Арсенал проиграл домашний матч АПЛ
Футбол | 11.04.2026, 18:12
Манчестер Сити ликует. Арсенал проиграл домашний матч АПЛ
Манчестер Сити ликует. Арсенал проиграл домашний матч АПЛ
Йожеф Сабо отреагировал на очередное поражение Динамо
Футбол | 11.04.2026, 18:14
Йожеф Сабо отреагировал на очередное поражение Динамо
Йожеф Сабо отреагировал на очередное поражение Динамо
Наследство Луческу. Что Мирча оставил жене, сыну, внукам и правнуку
Наследство Луческу. Что Мирча оставил жене, сыну, внукам и правнуку
10.04.2026, 15:00 5
Футбол
Шахтер – АЗ – 3:0. Фантастика на глазах у Ахметова. Видео голов и обзор
Шахтер – АЗ – 3:0. Фантастика на глазах у Ахметова. Видео голов и обзор
10.04.2026, 07:12 4
Футбол
Украина – Польша – 1:0. Эффектная баранка: Костюк одолела лидера соперниц
Украина – Польша – 1:0. Эффектная баранка: Костюк одолела лидера соперниц
10.04.2026, 18:40 7
Теннис
Дисциплина бьет класс. Металлист 1925 обыграл киевское Динамо
Дисциплина бьет класс. Металлист 1925 обыграл киевское Динамо
11.04.2026, 17:30 414
Футбол
ФОТО. «Четыре раза за ночь»: экс-жена звезды НБА рассказала правду
ФОТО. «Четыре раза за ночь»: экс-жена звезды НБА рассказала правду
11.04.2026, 01:33 2
Баскетбол
Таблица коэффициентов. Украина обогнала Румынию и приблизилась к Сербии
Таблица коэффициентов. Украина обогнала Румынию и приблизилась к Сербии
10.04.2026, 09:23 21
Футбол
Сборная Украины вышла в финальный этап Кубка Билли Джин Кинг 2026!
Сборная Украины вышла в финальный этап Кубка Билли Джин Кинг 2026!
11.04.2026, 16:30 6
Теннис
50 миллионов евро. Довбика хочет приобрести 19-кратный чемпион
50 миллионов евро. Довбика хочет приобрести 19-кратный чемпион
10.04.2026, 08:07 12
Футбол
