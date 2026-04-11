Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ШАНДРУК: «Хорошо подготовились и заслуженно победили»
Украина. Премьер лига
11 апреля 2026, 23:58 |
100
0

ШАНДРУК: «Хорошо подготовились и заслуженно победили»

Тренер «Вереса» доволен матчем с «Оболонью»

НК Верес

Головний тренер «Вереса» Олег Шандрук підбив підсумки переможного матчу 23-го туру УПЛ з «Оболонню» – 2:0.

– Долгожданная победа «Вереса» на домашней арене. Камень с души после потери очков в предыдущих матчах? Стало легче дышать?

– Конечно, мы же все люди и имеем определенные эмоции. Я больше рад за игроков, потому что всегда подчеркиваю, что они очень тяжело работают на тренировках. Они сегодня полностью заслужили эту долгожданную победу.

И, конечно, болельщики, которые давали нам конструктивную критику, поддерживали напряжение. Эта победа сегодня – в первую очередь для игроков и для болельщиков.

– 5 защитников, сегодня были у вашей команды, Харатин играл, по сути, пятым защитником. Это новая схема в защите для вашего клуба после успешного результата с «Полесьем», или это просто ситуативное решение сегодня было?

– Больше ситуативное. Мы пятерку в обороне используем время от времени. Тут больше под стиль игры соперника, в зависимости от того, где мяч, как мы будем обороняться. Сегодня это дало свои дивиденды, на мой взгляд, «Оболонь» создала минимум. Да, где-то пришлось немного моментами потерпеть, быть без мяча, но, на мой взгляд, игра без мяча у нас была под контролем.

– Сегодня Вовченко после довольно длительного перерыва появился в старте. Честно говоря, я ожидал Корнийчука увидеть после этой вынужденной паузы с «Полесьем». Как сегодня защита в целом сыграла? Тем более, что «Оболонь» сильных моментов, наверное, и не создала все же.

– Ну, это и есть ответ – то, что вы сейчас сказали. Если не было моментов у соперника – значит, достаточно неплохо мы сыграли в фазе обороны. Поэтому все сегодня, кто участвовал, и игроки, которые были на замене, не вышли, хорошо подготовились и заслуженно победили.

Олег Шандрук Верес Ривне Оболонь Киев чемпионат Украины по футболу Верес - Оболонь Украинская Премьер-лига
Иван Чирко Источник: УПЛ-ТВ
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем