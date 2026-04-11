ФОТО. Участник чемпионата мира пытался ограбить магазин. Его арестовали

Экс-футболиста сборной Эквадора Кристиана Лара задержали после попытки вооруженного ограбления в Кито. 45-летний экс-полузащитник был среди шести человек, ворвавшихся в магазин техники, однако полиция сорвала преступление и задержала четверых.

На опубликованных кадрах видно, как разъяренные прохожие напали на Лару до того, как полиция в наручниках посадила его в патрульную машину. По словам главы полиции Пабло Ластры, у подозреваемых изъяли три единицы оружия, включая самодельную винтовку, а также боеприпасы и технику.

Лару задержали в автомобиле для побега возле магазина. Он оказался единственным из задержанных без криминального прошлого. Теперь прокуратура решает вопрос о предъявлении обвинений.

Бывший игрок «Насьонала» провел 28 матчей за сборную и играл на чемпионате мира-2006, где считался самым низким игроком турнира (162 см).