ФОТО. Участник чемпионата мира пытался ограбить магазин. Его арестовали
Кристиан Лара опустился на самое дно...
Экс-футболиста сборной Эквадора Кристиана Лара задержали после попытки вооруженного ограбления в Кито. 45-летний экс-полузащитник был среди шести человек, ворвавшихся в магазин техники, однако полиция сорвала преступление и задержала четверых.
На опубликованных кадрах видно, как разъяренные прохожие напали на Лару до того, как полиция в наручниках посадила его в патрульную машину. По словам главы полиции Пабло Ластры, у подозреваемых изъяли три единицы оружия, включая самодельную винтовку, а также боеприпасы и технику.
Лару задержали в автомобиле для побега возле магазина. Он оказался единственным из задержанных без криминального прошлого. Теперь прокуратура решает вопрос о предъявлении обвинений.
Бывший игрок «Насьонала» провел 28 матчей за сборную и играл на чемпионате мира-2006, где считался самым низким игроком турнира (162 см).
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
