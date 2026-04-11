ФОТО. Участник чемпионата мира пытался ограбить магазин. Его арестовали

Кристиан Лара опустился на самое дно...

Getty Images/Global Images Ukraine. Кристиан Лара

Экс-футболиста сборной Эквадора Кристиана Лара задержали после попытки вооруженного ограбления в Кито. 45-летний экс-полузащитник был среди шести человек, ворвавшихся в магазин техники, однако полиция сорвала преступление и задержала четверых.

На опубликованных кадрах видно, как разъяренные прохожие напали на Лару до того, как полиция в наручниках посадила его в патрульную машину. По словам главы полиции Пабло Ластры, у подозреваемых изъяли три единицы оружия, включая самодельную винтовку, а также боеприпасы и технику.

Лару задержали в автомобиле для побега возле магазина. Он оказался единственным из задержанных без криминального прошлого. Теперь прокуратура решает вопрос о предъявлении обвинений.

Бывший игрок «Насьонала» провел 28 матчей за сборную и играл на чемпионате мира-2006, где считался самым низким игроком турнира (162 см).

По теме:
ФОТО. Брат Икарди сделал шокирующее заявление – они не общаются 10 лет
Футболист из Англии удивил всех – его «актив» застрахован на $1 млн
Топ-менеджер Александрии: «Кого сегодня пожизненно дисквалифицируем?»
Максим Лапченко Источник: The Sun
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Как это получилось? Карпаты выиграли 4 подряд матча, общий счет 11:0
Футбол | 11 апреля 2026, 17:22 8
Как это получилось? Карпаты выиграли 4 подряд матча, общий счет 11:0
Как это получилось? Карпаты выиграли 4 подряд матча, общий счет 11:0

Преображение львовской команды

Где смотреть онлайн бой в хевивейте Тайсон Фьюри – Арсланбек Махмудов
Бокс | 11 апреля 2026, 15:21 3
Где смотреть онлайн бой в хевивейте Тайсон Фьюри – Арсланбек Махмудов
Где смотреть онлайн бой в хевивейте Тайсон Фьюри – Арсланбек Махмудов

Поединок между британцем и россиянином будет транслироваться на Netflix в ночь на 12 апреля

САБО: «Эта пацанва сказала, что не знают ни меня, ни Блохина. Я молюсь»
Футбол | 11.04.2026, 21:52
САБО: «Эта пацанва сказала, что не знают ни меня, ни Блохина. Я молюсь»
САБО: «Эта пацанва сказала, что не знают ни меня, ни Блохина. Я молюсь»
У Игоря Суркиса возникли проблемы – он не смог покинуть Украину
Футбол | 11.04.2026, 09:08
У Игоря Суркиса возникли проблемы – он не смог покинуть Украину
У Игоря Суркиса возникли проблемы – он не смог покинуть Украину
«Луческу умер не внезапно, а...» В Румынии шокировали новостью о Мистере
Футбол | 11.04.2026, 07:57
«Луческу умер не внезапно, а...» В Румынии шокировали новостью о Мистере
«Луческу умер не внезапно, а...» В Румынии шокировали новостью о Мистере
Популярные новости
САБО: «Я поздоровался с этим сукиным сыном. Теперь руку отмыть не могу»
САБО: «Я поздоровался с этим сукиным сыном. Теперь руку отмыть не могу»
10.04.2026, 09:18 5
Футбол
Предатель Украины убедил игрока Шахтера перейти в его команду
Предатель Украины убедил игрока Шахтера перейти в его команду
10.04.2026, 08:53 9
Футбол
Украина – Польша – 2:0. Комфортный гандикап: Свитолина разгромила Каву
Украина – Польша – 2:0. Комфортный гандикап: Свитолина разгромила Каву
10.04.2026, 19:57 8
Теннис
ФОТО. «Четыре раза за ночь»: экс-жена звезды НБА рассказала правду
ФОТО. «Четыре раза за ночь»: экс-жена звезды НБА рассказала правду
11.04.2026, 01:33 2
Баскетбол
Шахтер – АЗ – 3:0. Фантастика на глазах у Ахметова. Видео голов и обзор
Шахтер – АЗ – 3:0. Фантастика на глазах у Ахметова. Видео голов и обзор
10.04.2026, 07:12 4
Футбол
Шедевр, дубль и разгром. Шахтер в Кракове уверенно обыграл АЗ
Шедевр, дубль и разгром. Шахтер в Кракове уверенно обыграл АЗ
09.04.2026, 23:56 194
Футбол
Кризис продолжается. Реал упустил победу в матче против Жироны
Кризис продолжается. Реал упустил победу в матче против Жироны
10.04.2026, 23:59 17
Футбол
МОУРИНЬО: «Больше не хочу тебя видеть в Бенфике, не хочу, чтобы ты играл»
МОУРИНЬО: «Больше не хочу тебя видеть в Бенфике, не хочу, чтобы ты играл»
10.04.2026, 07:37 6
Футбол
