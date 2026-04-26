  4. Йожеф САБО: «Это был футболист от Бога, но его загнал Лобановский»
Йожеф САБО: «Это был футболист от Бога, но его загнал Лобановский»

Известный тренер – о Чернате

Бывший наставник киевского «Динамо» Йожеф Сабо вспомнил легионеров начала 2000-х и отдельно остановился на фигуре Флорина Черната.

«Чернат был очень хорошим футболистом, но его загнал мой друг Валерий Лобановский. Я просил не давать ему таких нагрузок, потому что он этого не выдержит. Но это был футболист от Бога: как он работал с мячом, как видел поле – это настоящий класс», – сказал Сабо.

Ранее известный в прошлом тренер и футболист Йожеф Сабо нашел замену Сергею Реброву на посту главного тренера сборной Украины. Бывший тренер главной команды страны выдвинул кандидатуру Мирона Маркевича, последним местом работы которого были «Карпаты».

Чернат і в правду був технічним і розумним футболістом. Є така категорія, яка не полюбляє тренувальних навантажень. Він, коли був на "свіжих" ногах, вражав своєю майстерністю на полі. Сабо тільки зараз чомусь заговорив про це.
Лобановський не одного таланта загнав на тренуваннях. Багато хто або тікав в інші команди, або рано завершували кар"єру. Організм футболістів просто зношувався завчасно через роботу на межі можливостей, що призводило до хронічних травм і «згоряння» серця.
Його цікавив результат тут і зараз, а не те, чи зможе футболіст бігати після 30 років. Для системи це був «виправданий відсів»: хто не витримував темпу або ламався, того просто замінювали на нового, витривалішого гравця.
