Йожеф САБО: «Это был футболист от Бога, но его загнал Лобановский»

Бывший наставник киевского «Динамо» Йожеф Сабо вспомнил легионеров начала 2000-х и отдельно остановился на фигуре Флорина Черната.

«Чернат был очень хорошим футболистом, но его загнал мой друг Валерий Лобановский. Я просил не давать ему таких нагрузок, потому что он этого не выдержит. Но это был футболист от Бога: как он работал с мячом, как видел поле – это настоящий класс», – сказал Сабо.

Ранее известный в прошлом тренер и футболист Йожеф Сабо нашел замену Сергею Реброву на посту главного тренера сборной Украины. Бывший тренер главной команды страны выдвинул кандидатуру Мирона Маркевича, последним местом работы которого были «Карпаты».