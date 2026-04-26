Йожеф САБО: «Это был футболист от Бога, но его загнал Лобановский»
Известный тренер – о Чернате
Бывший наставник киевского «Динамо» Йожеф Сабо вспомнил легионеров начала 2000-х и отдельно остановился на фигуре Флорина Черната.
«Чернат был очень хорошим футболистом, но его загнал мой друг Валерий Лобановский. Я просил не давать ему таких нагрузок, потому что он этого не выдержит. Но это был футболист от Бога: как он работал с мячом, как видел поле – это настоящий класс», – сказал Сабо.
Ранее известный в прошлом тренер и футболист Йожеф Сабо нашел замену Сергею Реброву на посту главного тренера сборной Украины. Бывший тренер главной команды страны выдвинул кандидатуру Мирона Маркевича, последним местом работы которого были «Карпаты».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Махарадзе решил опозориться
Крис Ричардс – о матче с «горняками»
Його цікавив результат тут і зараз, а не те, чи зможе футболіст бігати після 30 років. Для системи це був «виправданий відсів»: хто не витримував темпу або ламався, того просто замінювали на нового, витривалішого гравця.