  4. Денис Мирошниченко провел 300-й матч в чемпионатах Украины
Украина. Премьер лига
11 апреля 2026, 22:15 | Обновлено 11 апреля 2026, 22:20
Денис Мирошниченко провел 300-й матч в чемпионатах Украины

31-летний защитник «львов» дебютировал в УПЛ 3 марта 2013 года

ФК Карпаты

Поединок с «Александрией» (1:0) стал 300-м для защитника «львов» Дениса Мирошниченко в чемпионатах Украины. Он стал 37-м футболистом, достигшим этого гроссмейстерского рубежа. 135 встреч Денис отыграл за «Карпаты», 89 – за «Александрию», 43 – за «Карпаты» (2020), 24 – за «Днепр-1» и 9 – за «Кривбасс». На отметку «300» Мирошниченко вышел через 13 лет 39 дней после дебюта в УПЛ, который состоялся 3 марта 2013 года в гостевом поединке криворожцев с «Динамо» (1:1).

К слову, юбилейный матч Денис сыграл в 31 год 182 дня, став одним из самых молодых новичков «Клуба 300». В более юном возрасте 300-й поединок в элитном дивизионе провели только Олег Шелаев, Александр Гладкий и Сергей Шищенко. К слову, юбилейной игра с «Александрией» оказалась и для Ростислава Ляха, который провел 100-й матч в украинских чемпионатах.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные матчи Дениса Мирошниченко в УПЛ

Матч

Дата

Клуб Мирошниченко

Соперник

Счет

1-й

03.03.2013

Кривбасс

Динамо

1:1 (г)

50-й

30.08.2015

Карпаты

Днепр

0:2 (г)

100-й

26.08.2017

Карпаты

Олимпик

0:0 (г)

150-й

14.09.2019

Александрия

Днепр-1

2:0 (д)

200-й

05.11.2021

Александрия

Металлист 1925

2:0 (д)

250-й

12.03.2024

Днепр-1

ЛНЗ

1:1 (г)

300-й

11.04.2026

Карпаты (2020)

Александрия

2:0 (д)

Самые молодые новички «Клуба 300»

Возраст

Игрок

Дата

Дата

рождения

300-й игры

30 лет 266 дней

Олег ШЕЛАЕВ

05.11.1976

29.07.2007

30 лет 268 дней

Александр ГЛАДКИЙ

24.08.1987

19.05.2018

31 год 97 дней

Сергей ШИЩЕНКО

13.01.1976

21.04.2007

31 год 182 дня

Денис МИРОШНИЧЕНКО

11.10.1994

11.04.2026

31 год 194 дня

Валентин ПОЛТАВЕЦ

18.04.1975

29.10.2006

31 год 212 дней

Вячеслав ЧЕЧЕР

15.12.1980

14.07.2012

31 год 257 дней

Андрей КИРЛИК

21.11.1974

05.08.2006

31 год 260 дней

Тарас СТЕПАНЕНКО

08.08.1989

25.04.2021

31 год 300 дней

Андрей ВОРОБЕЙ

29.11.1978

25.09.2010

31 год 365 дней

Сергей ЗАКАРЛЮКА

17.08.1976

16.08.2008
Сергей Цыба
