Денис Мирошниченко провел 300-й матч в чемпионатах Украины

Поединок с «Александрией» (1:0) стал 300-м для защитника «львов» Дениса Мирошниченко в чемпионатах Украины. Он стал 37-м футболистом, достигшим этого гроссмейстерского рубежа. 135 встреч Денис отыграл за «Карпаты», 89 – за «Александрию», 43 – за «Карпаты» (2020), 24 – за «Днепр-1» и 9 – за «Кривбасс». На отметку «300» Мирошниченко вышел через 13 лет 39 дней после дебюта в УПЛ, который состоялся 3 марта 2013 года в гостевом поединке криворожцев с «Динамо» (1:1).

К слову, юбилейный матч Денис сыграл в 31 год 182 дня, став одним из самых молодых новичков «Клуба 300». В более юном возрасте 300-й поединок в элитном дивизионе провели только Олег Шелаев, Александр Гладкий и Сергей Шищенко. К слову, юбилейной игра с «Александрией» оказалась и для Ростислава Ляха, который провел 100-й матч в украинских чемпионатах.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные матчи Дениса Мирошниченко в УПЛ

Матч Дата Клуб Мирошниченко Соперник Счет 1-й 03.03.2013 Кривбасс Динамо 1:1 (г) 50-й 30.08.2015 Карпаты Днепр 0:2 (г) 100-й 26.08.2017 Карпаты Олимпик 0:0 (г) 150-й 14.09.2019 Александрия Днепр-1 2:0 (д) 200-й 05.11.2021 Александрия Металлист 1925 2:0 (д) 250-й 12.03.2024 Днепр-1 ЛНЗ 1:1 (г) 300-й 11.04.2026 Карпаты (2020) Александрия 2:0 (д)

Самые молодые новички «Клуба 300»