Денис Мирошниченко провел 300-й матч в чемпионатах Украины
31-летний защитник «львов» дебютировал в УПЛ 3 марта 2013 года
Поединок с «Александрией» (1:0) стал 300-м для защитника «львов» Дениса Мирошниченко в чемпионатах Украины. Он стал 37-м футболистом, достигшим этого гроссмейстерского рубежа. 135 встреч Денис отыграл за «Карпаты», 89 – за «Александрию», 43 – за «Карпаты» (2020), 24 – за «Днепр-1» и 9 – за «Кривбасс». На отметку «300» Мирошниченко вышел через 13 лет 39 дней после дебюта в УПЛ, который состоялся 3 марта 2013 года в гостевом поединке криворожцев с «Динамо» (1:1).
К слову, юбилейный матч Денис сыграл в 31 год 182 дня, став одним из самых молодых новичков «Клуба 300». В более юном возрасте 300-й поединок в элитном дивизионе провели только Олег Шелаев, Александр Гладкий и Сергей Шищенко. К слову, юбилейной игра с «Александрией» оказалась и для Ростислава Ляха, который провел 100-й матч в украинских чемпионатах.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Юбилейные матчи Дениса Мирошниченко в УПЛ
|
Матч
|
Дата
|
Клуб Мирошниченко
|
Соперник
|
Счет
|
1-й
|
03.03.2013
|
Кривбасс
|
Динамо
|
1:1 (г)
|
50-й
|
30.08.2015
|
Карпаты
|
Днепр
|
0:2 (г)
|
100-й
|
26.08.2017
|
Карпаты
|
Олимпик
|
0:0 (г)
|
150-й
|
14.09.2019
|
Александрия
|
Днепр-1
|
2:0 (д)
|
200-й
|
05.11.2021
|
Александрия
|
Металлист 1925
|
2:0 (д)
|
250-й
|
12.03.2024
|
Днепр-1
|
ЛНЗ
|
1:1 (г)
|
300-й
|
11.04.2026
|
Карпаты (2020)
|
Александрия
|
2:0 (д)
Самые молодые новички «Клуба 300»
|
Возраст
|
Игрок
|
Дата
|
Дата
|
|
|
рождения
|
300-й игры
|
30 лет 266 дней
|
Олег ШЕЛАЕВ
|
05.11.1976
|
29.07.2007
|
30 лет 268 дней
|
Александр ГЛАДКИЙ
|
24.08.1987
|
19.05.2018
|
31 год 97 дней
|
Сергей ШИЩЕНКО
|
13.01.1976
|
21.04.2007
|
31 год 182 дня
|
Денис МИРОШНИЧЕНКО
|
11.10.1994
|
11.04.2026
|
31 год 194 дня
|
Валентин ПОЛТАВЕЦ
|
18.04.1975
|
29.10.2006
|
31 год 212 дней
|
Вячеслав ЧЕЧЕР
|
15.12.1980
|
14.07.2012
|
31 год 257 дней
|
Андрей КИРЛИК
|
21.11.1974
|
05.08.2006
|
31 год 260 дней
|
Тарас СТЕПАНЕНКО
|
08.08.1989
|
25.04.2021
|
31 год 300 дней
|
Андрей ВОРОБЕЙ
|
29.11.1978
|
25.09.2010
|
31 год 365 дней
|
Сергей ЗАКАРЛЮКА
|
17.08.1976
|
16.08.2008
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
